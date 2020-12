Qualcomm révèle son matériel téléphonique phare pour 2021: Snapdragon 888

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm a révélé son dernier matériel téléphonique phare Snapdragon.

Il sappelle le Snapdragon 888, donc ne sappelle pas Snapdragon 875 comme nous nous y attendions - la plate-forme est probablement ainsi nommée parce que le numéro `` 8 est considéré comme très chanceux en Chine.

Nous découvrirons plus de détails sur le matériel demain et vous apporterons ensuite un article approfondi, bien que nous ayons quelques détails initiaux ci-dessous. Naturellement, ce sera une plate-forme compatible 5G comme vous vous en doutez.

Certains détails plus fins sur la plate-forme ont déjà été divulgués et étant donné que nous avons déjà lancé une plate-forme mobile basée sur 5 nm sous la forme de lA14 Bionic d Apple , ce nest pas un bond en avant pour supposer que les fuites sont correctes.

La révélation a eu lieu au début du Snapdragon Summit de Qualcomm, le briefing annuel de la société pour la presse et les médias. Habituellement, tout le monde se réunit au même endroit, mais 2020 étant ce que cest, lévénement est virtuel. Vous pouvez regarder les keynotes de lévénement car ils sont accessibles au public.

Qualcomm affirme que les sociétés suivantes "ont fourni leur support pour Snapdragon 888", ce qui signifie essentiellement quelles proposeront des appareils basés sur 888: Asus, BlackShark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Realme, OnePlus, Oppo, Sharp, Vivo, Xiaomi et ZTE. Sony est également apparu pendant lévénement, il est donc prudent de supposer que ses appareils Xperia sont à bord.

À lintérieur du Snapdragon 888 se trouve le dernier modem X60 5G de Qualcomm qui offre un accès à la fois au Sub-6Ghz et au mmWave. Bien que mmWave ne soit pas encore en Europe, 2021 le verra apparaître - il offre des vitesses de lecture plus élevées que les autres réseaux 5G, mais sur une portée plus courte, il sera donc principalement utilisé dans les grandes villes.

Il existe également une prise en charge des réseaux autonomes et non autonomes en plus de la technologie dagrégation des opérateurs 5G, ce qui donne essentiellement aux réseaux la capacité daugmenter la couverture et la capacité.

La plate-forme dispose également dun nouveau moteur dIA qui, selon Qualcomm, représente un grand pas en avant par rapport à la génération précédente. Il existe également une grande mise à niveau des graphiques Adreno embarqués (avec Qualcomm Elite Gaming), tandis que Spectrum ISP est désormais capable de permettre aux appareils de capturer des images à 2,7 gigapixels par seconde ou 120 photos prises à une résolution de 12 mégapixels.

Qualcomm affirme que cette capacité est jusquà 35% plus rapide que la génération précédente.

Écrit par Dan Grabham.