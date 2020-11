Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm annonce généralement sa plate-forme mobile haut de gamme en décembre de chaque année. En 2020, il devrait sagir du Snapdragon 875 - le chipset amélioré par rapport au Snapdragon 865 de 2019.

Étant donné que rien ne peut jamais être un secret de nos jours, les premières spécifications concernant le SD875 ont déjà été divulguées, via le site social chinois Weibo .

Le principal avantage du SD875 est quil devrait être le premier chipset 5 nm de Qualcomm. Cest juste cinq nanomètres entre les transistors, plutôt que les 7 nm du SD865 actuel.

Pourquoi est-ce important? Les transistors sont plus petits et plus rapprochés, donc moins de puissance sera nécessaire dans lensemble. Une meilleure efficacité de cela signifie probablement moins de chaleur et moins de décharge de la batterie.

La fuite suggère également que la puce aura un cœur Cortex-X1 (à 2,84 GHz), trois cœurs prenant en charge Cortex-A78 (à 2,42 GHz), ainsi que quatre Cortex-A55 plus écoénergétiques (à 1,8 GHz). Cela permettra au SD875 de jongler avec ses principales utilisations en fonction de la tâche à accomplir, pour une meilleure efficacité. On dit également que le Snapdragon 875 apporte de nouveaux graphiques Adreno 660, avec un cache et une bande passante mémoire améliorés.

Comment cela se compare-t-il à la génération précédente? Le Snapdragon 875 devrait offrir une augmentation de 20% des performances soutenue par rapport au Snapdragon 865, avec une augmentation de 30% des performances de pointe.

Que vous remarquiez que dans toutes les applications, en fonction de ce qui est disponible pour mobile, est en suspens. De nombreux fabricants se tournent vers le Snapdragon 765 moins cher pour fournir une puissance suffisante sans les coûts plus élevés.

Cest une rumeur pour linstant, nous en saurons plus en décembre 2020 lorsque Qualcomm dévoilera officiellement ses futurs plans de chipset.

Écrit par Mike Lowe.