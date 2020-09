Qualcomm Snapdragon 750G veut booster le jeu dans les smartphones 5G de milieu de gamme

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm a annoncé une autre plate-forme mobile de la série Snapdragon 700, la Snapdragon 750G. Cela met à jour efficacement le 730G, ajoutant la 5G au mélange, ce qui en fait une autre voie abordable vers la connectivité de nouvelle génération.

Le nouveau Snapdragon 750G augmente les performances du 730G - que lon trouve dans le Google Pixel 4a - en augmentant les performances du processeur de 20%, les performances graphiques de 10% et en augmentant également lIA de 20%.

Il utilise le modem X52 - le même que celui du Snapdragon 765 - pour activer la connectivité 5G globale, couvrant mmWave et sub-6, avec un support autonome et non autonome.

Par rapport au 765G qui sest déjà avéré populaire dans des appareils comme le OnePlus Nord , le 750G est susceptible davoir une puissance légèrement inférieure. Il ne prendra en charge que les écrans jusquà Full HD + par exemple, mais il prendra toujours en charge ceux à 120 Hz.

Le G à la fin du nom est un indicateur que Qualcomm le lance dans le jeu, affirmant quil offrira une prise en charge HDR 10 bits dans les jeux. Cest le type de matériel qui est susceptible de trouver son chemin dans les appareils 5G de milieu de gamme, cherchant à vous offrir beaucoup de performances sans demander des prix phares.

Cela a vraiment été un thème de 2020 et nous pouvons voir que cela va se poursuivre. Alors que les appareils phares se battent pour produire la caméra la plus haute résolution, dans le milieu de gamme, nous obtenons maintenant des performances très bonnes, toutes les fonctionnalités que vous pourriez raisonnablement souhaiter et le tout pour la moitié du prix des meilleurs téléphones.

Nous ne savons pas quand nous verrons les premiers appareils avec le Snapdragon 750G, mais nous pensons quil y aura quelque chose de fin 2020 ou début 2021.

Écrit par Chris Hall.