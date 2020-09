Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La grande annonce de Qualcomm lors du discours douverture du salon IFA de cette année? La société va faire de la 5G la nouvelle norme, en introduisant une option de modem 5G pour la plate-forme Snapdragon 400.

Cest un grand pas en avant pour rendre la 5G omniprésente. De la même manière que la 4G était une envie et est devenue une connectivité pour presque tout le monde dans une grande partie du monde, lexpérience 5G plus rapide et à faible latence sinfiltre lentement dans des appareils de plus en plus abordables.

La société américaine prévoit que la portée de la plate-forme SD400 signifiera que 3,5 milliards dutilisateurs supplémentaires auront accès à la 5G à lavenir. Ce nest pas un petit nombre - et devrait inciter davantage les gouvernements, les décideurs et les réseaux à faire avancer les plans 5G.

Nous sommes quelque peu surpris dentendre cette annonce si tôt. Après tout, avec la promesse de la série Snapdragon 600 également promise à la 5G en 2020 - les séries haut de gamme 800 et 700 ont déjà réussi, bien sûr - nous attendons toujours quun tel appareil arrive sur le marché.

Dans un briefing avec Pocket-lint avant la conférence IFA, Qualcomm a qualifié cette nouvelle d "annonce directionnelle" - car il ny a pas encore de calendrier spécifique ou de partenariat dentreprise annoncé.

Cela dit, avec le salon IFA en cours, des entreprises telles que Nokia sont parfaitement positionnées pour révéler un appareil pertinent. Il faudra garder un œil sur ce qui se dégage du salon ...

Écrit par Mike Lowe.