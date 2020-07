La technologie Quick Charge 5 de Qualcomm donne aux téléphones une charge de 50% en cinq minutes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm a annoncé la cinquième génération de sa technologie Quick Charge, apportant une charge «100W +» aux futurs smartphones. La société affirme quil est environ 10 fois plus puissant que le Quick Charge original sorti en 2013.

La technologie, appelée Quick Charge 5, gère également mieux la chaleur que les versions précédentes, ce qui signifie quil fait jusquà 10 degrés centigrades de moins en charge rapide que les générations précédentes de Quick Charge 4 et 4+ de la technologie. Cest environ quatre fois plus rapide que Quick Charge 4 et 4+.

Quick Charge a de nombreux concurrents tiers, y compris le VOOC dOppo - en effet, Oppo a récemment parlé dune charge rapide de 125 W qui chargerait rapidement votre téléphone à environ 40% de sa capacité en cinq minutes à condition que votre téléphone et votre chargeur le prennent en charge.

Et cest le hic avec Quick Charge 5 - vous aurez besoin dun téléphone et dun chargeur compatibles pour obtenir le jus rapide, mais si vous avez un téléphone compatible, il ne fait aucun doute quil y a un avantage évident à utiliser un chargeur Quick Charge avec lui.

Qualcomm suggère cependant un chiffre légèrement meilleur de cinq minutes que celui dOppo - de zéro à 50% plein. Indépendamment des spécificités, les deux technologies sont assez étonnantes et donnent aux spécifications de charge sans fil un aspect très médiocre.

Qualcomm affirme que plus de 250 marques utiliseront la technologie Quick Charge 5. Attendez-vous à le voir commencer à apparaître dans les combinés au cours de la dernière partie de cette année. Qualcomm affirme que les téléphones utilisant les plates-formes Snapdragon 865, 865 Plus et futures existantes le prendront en charge.

Il existe également une compatibilité descendante complète avec les anciens équipements Quick Charge (si vous avez un chargeur rapide existant, par exemple).

Écrit par Dan Grabham.