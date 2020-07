Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous avez écouté OnePlus au cours des dernières semaines, vous aurez vu une énorme quantité de battage médiatique autour de son téléphone Nord , qui devrait être lancé plus tard dans la journée.

La société a parlé du lancement du Nord comme dun "nouveau départ", passant du temps à inonder les médias sociaux avec lhistoire de sa création, à enchaîner la royauté sur YouTube pour sa grande révélation, essayant désespérément de sassurer que tout le monde sait quelle lance un nouveau téléphone.

Mais le OnePlus Nord nest pas le seul téléphone de cette catégorie. En fait, il sagit moins dun nouveau départ que de suivre le peloton, malgré le récit de OnePlus. Tout se résume au simple fait que les téléphones phares sont devenus de plus en plus chers et que lécart dexpérience entre le produit phare et létape ci-dessous - sous-phare si vous voulez - sest considérablement réduit.

En effet, il nest pas rare dentendre parler de fabricants de smartphones vendant beaucoup plus de téléphones en dehors de sa gamme phare que de son appareil haut de gamme - cela sapplique à Google, Apple, Samsung et cest pourquoi ces appareils existent.

Alors, que sest-il passé en 2020 pour faire de la catégorie sous-phare la chose la plus excitante des smartphones? Tout dépend de ce manque dexpérience et de quelque chose que Qualcomm a annoncé en décembre 2019: le Snapdragon 765 .

Cest ce que beaucoup de ces téléphones ont en commun. Ils reposent sur la même plate-forme et cest une plate-forme qui a été conçue pour apporter cette expérience formidable dans des appareils plus abordables. Il intègre également la 5G , afin que les fabricants naient pas à faire de compromis sur les fonctionnalités, ils peuvent développer un téléphone qui sera à lépreuve du temps, prenant en charge la connectivité de nouvelle génération lorsque les clients le souhaitent.

Il existe en fait deux versions de cette plate-forme, le Snapdragon 765 et le 765G. Ce dernier a une augmentation des performances denviron 10% et a été initialement présenté comme offrant plus de puissance pour les jeux.

Avant le lancement de ce matériel en 2019, nous avions déjà constaté que dans lutilisation quotidienne, il y avait de moins en moins de différence entre les appareils de la série Snapdragon 700 et les appareils de la série Snapdragon 800. Bien que les benchmarks et autres tests synthétiques soient toujours du côté du matériel de haut niveau, ils ne prennent jamais en compte le rapport qualité-prix, les performances pour largent ou le fait que, souvent, ces appareils aux spécifications inférieures ont une durée de vie de la batterie bien meilleure que les téléphones haut de gamme.

Nous avons dit que OnePlus suivait le peloton. Ok, soyons honnêtes: OnePlus veut rendre la catégorie sous-phare sexy, plutôt que ce soit le téléphone que vous achetez si vous ne pouvez pas vous offrir le meilleur. Cest quelque chose qui se fait écho ailleurs et nous lavons déjà vu se produire en 2020.

Au-delà des téléphones qui ont déjà été annoncés - énumérés ci-dessous - il a également été question que Google pourrait également mettre le Pixel 5 sur Snapdragon 765 . Voici quelques-uns des appareils qui partagent également la plate-forme Snapdragon 765.

LG a surpris tout le monde en disant quil ne lançait pas le LG G9 et a plutôt dit quil faisait quelque chose de différent. En fait, il était assez avancé pour se manifester et dire quil lançait le LG Velvet, qui se trouve également sur Snapdragon 765. Vous pouvez lire la critique complète du LG Velvet ici.

Xiaomi a introduit une version "Lite" de son produit phare assis sur le SD765 et un prix agressif. Le résultat est que vous obtenez un excellent téléphone pour votre argent. Vous pouvez lire notre critique complète du téléphone de Xiaomi ici.

Lun des premiers lancements était le Motorola Edge, utilisant à nouveau Snapdragon 765 et assis sous lEdge + comme appareil de niveau phare. The Edge était une belle première tentative, mais il est relativement cher par rapport à certains appareils concurrents - y compris lautre téléphone de Motorola sur cette liste. Vous pouvez lire notre critique de Moto Edge ici.

Vivo a sa propre prise, poussant un peu plus langle de la caméra avec un gimble pour stabiliser la caméra principale. Cest un autre téléphone SD765G bien quil ne soit pas aussi abordable que certains autres de cette liste. Vous pouvez lire notre examen complet du Realme X50 5G ici.

Lajout de la 5G à la famille Moto G signifie une connectivité nouvelle génération et un prix bas. Cest ce que vous offre le Moto G 5G Plus; encore une fois, il utilise le Snapdragon 765 et nous nous attendons à ce que ce téléphone soit étroitement lié au Nord sur la fiche technique. Vous pouvez voir comment ces appareils se comparent ici.

Nokia a été lun des premiers à annoncer quil souhaitait proposer une 5G abordable et le Nokia 8.3 en était le résultat. Il a été annoncé en mars 2020, dans le but dêtre lancé aux côtés du dernier film de James Bond, mais ces plans étaient vains. Il utilise également le SD765G mais nous attendons toujours quil soit mis en vente.

Realme - le bras abordable dOppo - a le X50 5G, qui se trouve sous le X50 Pro, qui est un téléphone phare. Il sagit dun téléphone abordable, mais emballé dans un écran 120 Hz et offre une charge rapide de 30 W sur la plate-forme SD765G. Ce sont des fonctionnalités phares à une fraction du prix.

Oppo a naturellement son propre modèle Find X2, cette fois cest le Neo qui se glisse dans lespace sous-phare, avec Snapdragon 765G et de grosses spécifications, mais toujours beaucoup moins cher quun téléphone phare. Bien sûr, Oppo propose également une version moins chère de ce téléphone.

Cest vrai, le X2 Lite propose également Snapdragon 765G, donc à bien des égards, il est proche du X2 Neo dans son offre, mais passe à une construction légèrement plus abordable et a un écran plus plat, le tout visant à vous offrir un meilleur rapport qualité-prix.