Qualcomm révèle Snapdragon 690 - apportant la 5G aux téléphones bas de gamme

La dernière plate-forme 5G de Qualcomm est importante, car elle verra des combinés 5G moins chers arriver sur le marché.

Tous les téléphones 5G lancés jusquà présent étaient soit des smartphones phares haut de gamme, soit des milieu de gamme utilisant des puces Snapdragon 700 et 800, ce qui signifie que si vous vouliez sauter dans le train 5G, vous auriez besoin de dépenser beaucoup dargent.

Mais avec les réseaux 5G qui devraient atteindre beaucoup plus de régions en 2020 aux États-Unis et au Royaume-Uni, quelque chose doit changer avec les téléphones qui les soutiennent pour travailler vers une adoption massive. Nous verrons des téléphones Snapdragon 690 de fournisseurs tels que Nokia, Motorola, LG et TCL plus tard cette année, alors attendez-vous à une surabondance de versions dans environ trois mois.

Un inconvénient du Snapdragon 690 est quil ne prend pas en charge mmWave 5G - essentiellement la norme la plus rapide pour les réseaux 5G - mais ne prend en charge que les bandes inférieures à 6 GHz. Le résultat est quils nobtiendront pas les vitesses les plus rapides sur les réseaux les plus rapides aux États-Unis, mais cela ne fera aucune différence sur les marchés européens, car tout dans des pays comme le Royaume-Uni est inférieur à 6 GHz.

Le 690 a quelques astuces dans son sac - il peut capturer des vidéos 4K HDR à 30 images par seconde, ce qui est correct pour les smartphones dentrée de gamme. Il intègre également les derniers Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 et le chipset octocore 8 nm utilise les cœurs de processeur Kryo 560 de dernière génération de Qualcomm, ce qui signifie une amélioration des performances de 20% par rapport aux générations précédentes.

Il sera associé au modem X51 5G de Qualcomm.