Le dernier matériel Snapdragon 768G de Qualcomm est destiné aux téléphones de jeu

Qualcomm a introduit un nouveau matériel de téléphonie mobile - mais celui-ci sadresse spécifiquement aux téléphones de jeu et aux joueurs qui les achètent.

Les téléphones de jeu ont tendance à avoir le meilleur de tout - de grands écrans avec des taux de rafraîchissement élevés et de grandes batteries.

Le Snapdragon 768G est conçu pour répondre à ces utilisateurs en augmentant la vitesse dhorloge du cœur de traitement principal ou Prime Core (2,4 à 2,8 GHz) et en augmentant les performances du processeur graphique Adreno 620 denviron 15%. Comme vous pouvez vous y attendre dun nouveau chipset Qualcomm, il comprend également un modem 5G et un processeur AI de dernière génération.

Le modem 5G prend en charge à la fois mmWave et 5G sous-6 GHz et 5G autonome et non autonome ... essentiellement, il prendra en charge tout réseau 5G que vous lui lancerez.

Il existe également un support pour les jeux HDR et la possibilité de mettre à jour les pilotes graphiques et de modifier les paramètres, ce qui donne aux joueurs une flexibilité dans leurs jeux. Qualcomm indique également que le chipset peut prendre en charge des capteurs dappareil photo jusquà 64 mégapixels.

Le matériel apparaît en premier dans le Redmi K30, mais attendez-vous à ce quil arrive sur plus de téléphones de jeu dans les mois à venir - après tout, il se situe au sommet de la gamme de chipsets de milieu de gamme de Qualcomm (sous la gamme phare Snapdragon 865) et devrait être une proposition assez convaincante avec son grognement supplémentaire, sa durée de vie potentielle supplémentaire et sa 5G.