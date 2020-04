  Qualcomm QuickCharge 3+ apporte 50% de frais de téléphone en 15 minutes aux téléphones de tous les jours

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Qualcomm a annoncé la dernière génération de sa technologie de charge rapide - QuickCharging 3+.

Il sinsère sous le QuickCharge 4+ premium pour apporter une charge rapide à des téléphones plus traditionnels, donc à un prix inférieur.

Les chiffres de la ligne de dessus sont assez impressionnants - une charge de 0 à 50 en 15 minutes, ce qui équivaut à une charge environ 35% plus rapide que la génération précédente.

Qualcomm dit également que la charge est plus froide (donc plus efficace), ce qui équivaut à une réduction denviron 9 degrés Celsius. Chaleur plus basse, plus defficacité.

Il utilise un câble USB-A vers USB-C standard. Comme pour les autres technologies de charge rapide, des mécanismes de sécurité sont intégrés pour éviter la surchauffe et maintenir un niveau de charge constant.

Quick Charge 3+ sera dabord disponible sur les téléphones équipés des plates-formes Qualcomm Snapdragon 765 et 765G, suivi par dautres cette année.

Le Mi 10 Lite Zoom de Xiaomi, propulsé par le Snapdragon 765G est le premier à se vanter de la technologie (ce téléphone a également QuickCharge 4+ à bord).

La technologie est rétrocompatible avec dautres générations de QuickCharge afin que vous puissiez également utiliser dautres accessoires avec ces téléphones.