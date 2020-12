Snapdragon Summit 2020: Regardez Qualcomm détailler la technologie des téléphones phares de lannée prochaine

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Snapdragon Summit a lieu chaque année, donnant à Qualcomm la possibilité de parler de son matériel Snapdragon, dannoncer et de présenter la technologie qui sera présente dans les smartphones et autres appareils en 2021 et au-delà.

Depuis plusieurs années, il se tient à Maui, à Hawaï, réunissant un public mondial de la technologie. Cette année, tout est évidemment virtuel. Bien quune grande partie soit réservée aux médias et aux analystes, le discours douverture du jour 2 sera retransmis en direct au public.

Le deuxième jour du Snapdragon Summit se déroule du 1er au 2 décembre et vous pouvez regarder le discours du jour 2 en direct à ces moments-là: Nous avons intégré le livestream en haut de la page afin que vous puissiez le suivre.

San Francisco - 7h

New York - 10h

Londres - 14h

Berlin - 15h

New Delhi - 20h30

Tokyo - 1h du matin

Sydney - 2h du matin

Vous pouvez récapituler la keynote du jour 1 ici:

Au cours des dernières années, Qualcomm a utilisé Snapdragon Summit pour lancer sa plate-forme phare Snapdragon - le Snapdragon 845 en 2017, le 855 en 2018 et le 865 en 2019. Le Snapdragon 888 a maintenant été annoncé comme le chipset de nouvelle génération avec le modem X60 qui aurait été lancé au Mobile World Congress cette année - si cela sétait produit.

Nous avons vu dautres plates-formes matérielles de Qualcomm discutées dans le passé lors du Snapdragon Summit - la société dispose également de matériel PC, de matériel de réalité mixte, de matériel audio et bien plus encore. Surveillez cet espace pour en savoir plus.

Nous vous apporterons toutes les nouvelles du Snapdragon Summit au fur et à mesure.

Écrit par Chris Hall et Dan Grabham.