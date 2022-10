Meilleure affaire : Samsung Galaxy Z Flip 3 à seulement 549 € dans les ventes Prime Early Access.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les ventes Prime Early Access ont été lancées et il y a une perle dans la mer des ventes de smartphones. Oui, il y a une super réduction sur le Samsung Galaxy Z Flip 3.

Ce Galaxy Z Flip 3 a été l'appareil pliable le plus populaire de Samsung, vous offrant tous les avantages d'un écran de smartphone complet, mais se pliant à la moitié de sa taille. Les téléphones pliables sont chers, mais c'est pour cette affaire, il est essentiellement à moitié prix. Mais faites vite, car ces offres ne durent que 48 heures.

Samsung Galaxy Z Flip 3 - économisez £450 Le Samsung Galaxy Z Flip 3 a été très populaire et avec cette réduction de 45 %, vous pouvez mettre la main sur un téléphone pliable à un prix avantageux. Il ne coûte plus que 549 €. Voir l'offre

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est également disponible dans une gamme de couleurs - noir, lavande et vert - mais la meilleure nouvelle est que ce n'est pas non plus pour l'appareil d'entrée de gamme, c'est pour le modèle avec 256 Go de stockage.

Une fois ouvert, ce téléphone comme un écran AMOLED de 6,7 pouces tandis qu'il y a un écran de couverture de 1,9-inc à l'extérieur. Il fonctionne sous Android et a tous les avantages d'être dans l'écosystème de Samsung, offrant une expérience lisse et fluide.

Il y a également un excellent appareil photo à l'arrière de ce téléphone et grâce à cet écran externe, vous pouvez utiliser l'appareil photo principal pour les selfies plutôt que d'utiliser l'appareil photo interne - ce qui signifie que vous obtenez de meilleurs résultats.

C'est un téléphone vraiment amusant - et son prix est très intéressant.

