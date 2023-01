Oppo utilisera son propre silicium d'ici 2024, selon une fuite.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le fabricant de smartphones Oppo souhaiterait commencer à utiliser ses propres puces à partir de 2024, afin de ne plus dépendre de la gamme Snapdragon de Qualcomm.

Alors que ce n'est pas la première fois que nous entendons dire qu'Oppo a le désir de se débarrasser de Qualcomm, ce nouveau rapport du leaker Ice Universe montre que la société a formé une équipe composée de "milliers de personnes" dans le seul but de développer son propre processeur.

Le rapport ne mentionne pas si les puces seront utilisées par d'autres entreprises sous l'égide de BBK Electronics, cependant, et il est possible que Realme, Vivo et OnePlus puissent tous bénéficier du travail que fait Oppo.

OPPO a développé indépendamment le processeur, qui sera utilisé dans les smartphones OPPO en 2024. - Ice universe (@UniverseIce) 30 décembre 2022

Oppo n'est pas le seul à vouloir avoir un contrôle accru sur le silicium qui entre dans ses appareils, bien sûr. Apple conçoit ses propres puces pour iPhone et les fait fabriquer par TSMC, tandis que les puces Tensor de Google ont permis aux téléphones Pixel d'être plus rapides que jamais. Même Samsung possède son propre silicium Exynos interne, bien qu'il utilise également Qualcomm dans toute sa gamme.

Si Oppo est effectivement en train de confier à des milliers de personnes la tâche de se débarrasser de Qualcomm, nous pouvons certainement nous attendre à ce que cela se produise - il reste à voir si l'échéance de 2024 est réalisable ou non. Il sera également très intéressant de voir comment les propres puces d'Oppo se comportent par rapport aux meilleures du marché.

