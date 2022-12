Oppo s'engage à effectuer quatre mises à jour majeures d'Android pour ses fleurons de 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après avoir annoncé que sa dernière mise à jour logicielle majeure - ColorOS 13 - a été son déploiement le plus rapide à ce jour, Oppo s'est engagé à soutenir les futurs téléphones phares pendant une période encore plus longue.

Le fabricant de téléphones Android a annoncé qu'à partir de 2023, il garantira quatre mises à jour majeures d'Android pour les "flagships sélectionnés". Cette politique de mise à jour comprend également jusqu'à cinq ans de correctifs de sécurité, en espérant que votre coûteux téléphone Oppo sera utile beaucoup plus longtemps que le cycle de mise à niveau typique de 2-3 ans.

Le langage utilisé dans le communiqué est intéressant, ne serait-ce que parce qu'il spécifie " quatre mises à jour majeures d'Android " plutôt que de dire simplement " quatre ans ", ce qui pourrait signifier seulement trois mises à jour dans certains cas, selon le moment du lancement.

Nous avons vu des fabricants promettre des " années " dans le passé, seulement pour que leurs téléphones soient lancés avec une version obsolète d'Android, et donc en incluant la mise à jour de l'année en cours (ou même précédente) parmi celles promises.

Avec les prochains flagships Oppo lancés sous Android 13, cela signifierait des mises à jour logicielles jusqu'à Android 17, qui ne devrait pas arriver avant 2026.

Nous ne savons pas quels sont les fleurons de 2023 qui seront inclus dans les quelques "sélectionnés", mais nous nous attendons à ce que le Find X6 Pro soit parmi eux quand il sera lancé.

OnePlus - la sous-marque d'Oppo - s'est également engagé à effectuer le même nombre de mises à jour pour ses propres appareils. Et, étant donné que les deux sociétés partagent la même base de code logiciel dans leurs peaux Android respectives, il fallait s'attendre à ce que les garanties de mise à jour s'alignent.

Il s'agit d'une démarche positive de la part de la marque, qui s'aligne sur des entreprises comme Google et Samsung, et qui aidera les clients à conserver leur téléphone plus longtemps.

