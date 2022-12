La fuite de l'Oppo Find X6 montre un énorme appareil photo et une marque Hasselblad.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Oppo Find X6 n'est pas encore officiel mais cela ne l'a pas empêché de fuir avec une photo de presse complète de l'arrière de l'appareil disponible pour tous.

Il n'y a toujours pas de mot sur le moment où Oppo annoncera le Find X6 - il est à pleine vapeur sur le Find N2 pliable en ce moment - mais il semble définitivement qu'il est sur le chemin. Le leaker Evan Blass a posté une image du téléphone sur son compte Twitter verrouillé, mais n'a pas donné trop de détails sur ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Cependant, de précédentes rumeurs affirmaient que le Oppo Find X6 Pro serait au moins équipé d'un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Cependant, on pense que le modèle de base recevra la puce Gen 1 précédente, aidant à la différenciation et à la réduction des coûts. Les autres caractéristiques qui feront leur apparition sont susceptibles d'être une caméra principale de 50 mégapixels et une ultra-large de 50 mégapixels, avec un zoom périscopique de 32 mégapixels complétant les caméras arrière.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Quant à l'image, il ne fait aucun doute que la bosse de l'appareil photo est un monstre, tout comme la marque Hasselblad qui se trouve sous ces appareils. Il n'y a aucun doute quant à la contribution de ces caméras, avec un texte faible "co-engineered with" suggérant que Hasselblad et Oppo ont fait plus que coller un nom fantaisiste sur ces caméras et l'appeler un jour.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 14 Peut 2020 Nous avons planté 1000 arbres grâce à vous

Pour ce qui est de la date d'annonce de ce produit, le début de l'année 2023 semble le plus probable. Surtout si l'on considère que ce sera assez tôt pour que des images comme celle-ci commencent à apparaître.

Écrit par Oliver Haslam.