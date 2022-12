Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Oppo a annoncé son dernier téléphone pliable phare, le Find N2.

Le modèle précédent nous a impressionnés en 2021, devenant l'un de nos appareils pliables préférés à ce jour. Il n'a été déçu que par sa disponibilité, étant lancé exclusivement en Chine.

Pour arracher le pansement plus tôt, c'est, malheureusement, le cas avec ce modèle, aussi.

Oppo nous a expliqué que cette décision s'explique par le fait que le support des applications pour le ratio d'aspect unique du téléphone est encore limité dans les pays occidentaux, alors que les connexions de la marque sur le marché chinois ont facilité l'adhésion des développeurs.

En dehors de sa disponibilité limitée, le matériel du nouveau téléphone cherche encore à impressionner.

Oppo affirme qu'il s'agit du téléphone pliable horizontal le plus léger jamais conçu, avec un poids de 233 grammes seulement.

C'est 43 grammes de moins que le Find N, et plus léger que l'iPhone 14 Pro Max.

Une grande partie de cette réduction de poids est attribuée à la charnière Flexion de deuxième génération du téléphone. Celle-ci est à la fois plus fine, plus légère et plus solide que la génération précédente.

Elle utilise une combinaison de matériaux en fibre de carbone et en alliage et est maintenant évaluée pour 400 000 plis, soit le double de celle du Find N original.

En outre, Oppo affirme que le pliage de l'écran est encore moins visible sur le nouveau modèle, ce qui n'est pas un mince exploit, puisque le Find N excellait déjà dans ce domaine.

Le téléphone conserve ses dimensions courtes et robustes, avec un écran de 5,54 pouces à l'extérieur, et de 7,1 pouces déplié.

Les deux écrans ont un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz et sont capables d'une luminosité impressionnante. Vous obtiendrez 1350 nits sur l'écran extérieur, et 1550 nits sur l'intérieur.

Le téléphone est alimenté par un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et prend en charge la charge rapide SuperVOOC 67W, offrant une charge complète en un peu plus de 40 minutes.

Il y a une configuration de trois appareils photo avec un trio de capteurs Sony, dont un principal de 50MP f/1.8, un ultra-large de 48MP f/2.2 et un téléobjectif 2x de 32MP f/2.0.

Ces appareils bénéficient tous de la science des couleurs Hasselblad et disposent d'une plage dynamique accrue et d'une meilleure réduction du bruit grâce au traitement X de MariSilicon.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, il ne sera lancé qu'en Chine, ce qui est un peu dommage, car il semble être un kit sérieux.

Si vous souhaitez en savoir plus, restez à l'écoute de notre article complet, qui sera disponible sous peu.

