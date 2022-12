Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La collaboration Oppo Reno 8 Pro x House of the Dragon est officielle depuis quelques mois, mais nous en savons maintenant beaucoup plus sur sa sortie.

Oppo a d'abord sorti ce crossover inhabituel en novembre, mais il ne nous a pas dit trop de choses à son sujet au-delà des goodies spéciaux avec lesquels il sera livré. Ceux-ci comprennent un parchemin avec un message de l'un des personnages ainsi qu'un œuf de dragon en or, sans oublier un porte-clés sigle Targaryen. Il y a même un outil d'éjection de la carte SIM en forme de dragon. Mais nous connaissons maintenant les détails les plus importants, comme la date de mise en vente et le prix du téléphone.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Commençons par la date : le téléphone sera mis en vente en Inde le 13 décembre, ce qui n'est pas si loin. Il ne sera cependant disponible qu' en Inde, ce qui signifie que la grande majorité des personnes qui lisent ces lignes ne pourront pas s'en procurer un, ce qui est dommage.

Quant au prix, ce téléphone sera disponible sur Flipkart pour Rs 45,999 avec des pré-commandes commençant aujourd'hui.

5 raisons pour lesquelles vous devriez acheter le Google Pixel 6a Par Pocket-lint International Promotion · 26 Juillet 2022 Le Google Pixel 6a est enfin là et disponible à la commande, c'est donc le moment idéal pour examiner ce qui rend ce téléphone spécial.

A l'intérieur, c'est le Oppo Reno 8 Pro que nous connaissons déjà. Cela signifie qu'il est alimenté par un processeur Mediatek 8100 Max et dispose d'un écran AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une caméra principale de 50 mégapixels est le principal point d'intérêt à l'arrière, tandis qu'une caméra de 32 mégapixels gère les selfies.

Ce téléphone est évidemment conçu pour ceux qui sont vraiment dans leurs émissions Game of Thrones et House of the Dragon, mais si c'est vous, c'est un téléphone assez doux. Tant que vous vivez en Inde, bien sûr.

Écrit par Oliver Haslam.