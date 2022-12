L'Oppo Find N2 Flip est très beau dans ces fuites et rendus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le prochain Find N2 Flip d'Oppo a fait l'objet d'une fuite de plusieurs manières différentes, nous donnant une vidéo et un rendu pour baver avant une future sortie.

L'Oppo Find N2 Flip devrait être annoncé en 2023, mais nous n'avons pas besoin d'attendre aussi longtemps pour y jeter un coup d'œil. Une fuite vidéo postée sur le réseau social chinois Weibo montre le téléphone dans toute sa gloire, tandis qu'une seconde nous donne un aperçu encore meilleur de la conception de la charnière du téléphone. Les deux vidéos montrent un téléphone époustouflant, doté d'un grand écran externe.

Cet écran externe devrait mesurer environ 3,26 pouces, tandis que l'écran interne pèsera environ 6,8 pouces si l'on en croit les rumeurs.

Oppo Find N2 flip. pic.twitter.com/QgBCHtJ9rY- Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 3 décembre 2022

Ce qui semble être un rendu de presse a également fuité, montrant le Find N2 Flip dans une couleur blanche attrayante avec cet énorme écran de couverture à l'avant et au centre. Cet écran a également une paire de caméras à côté de lui, suggérant des capacités standard et ultra-large.

En ce qui concerne les autres spécifications, on nous dit qu'une puce MediaTek Dimensity 9200 sera associée à une mémoire vive de 12 Go. Une autre fuite indique qu'Oppo donnera au Find N2 Flip une batterie de 4 300mAh ainsi qu'une charge rapide de 44W pour l'aider à se recharger aussi vite que possible.

C'est beaucoup de choses à attendre avec impatience, et c'est exactement ce que nous allons faire. Espérons que nous aurons bientôt plus de nouvelles.

Écrit par Oliver Haslam.