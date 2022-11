La série Oppo Reno 9 est officielle et voici toutes les spécifications

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après de très nombreuses fuites et teases, Oppo a finalement dévoilé toute la gamme Reno 9, avec trois nouveaux téléphones désormais officiels.

Les trois téléphones, le Reno 9, le Reno 9 Plus, et le Reno 9 Pro+ ont tous beaucoup à offrir pour les fans de smartphones Oppo et ont tous été dévoilés en Chine aujourd'hui. Commençons par les modèles de base.

C'est bien cela, les modèles. Le Reno 9 et le Reno 9 Pro partagent beaucoup de choses, à commencer par les bords incurvés, les écrans AMOLED de 6,7 pouces, la résolution FHD+ et le taux de rafraîchissement de 120 Hz. À première vue, ils sont en effet très similaires.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Les choses commencent à changer légèrement à l'intérieur, cependant. Le Reno 9 est équipé d'une puce Snapdragon 778G, tandis que le Reno 9 Pro est équipé d'une puce MediaTek Dimensity 8100-MAX. Le modèle de base dispose d'un maximum de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, tandis que le Reno 9 Pro dispose d'un énorme 16 Go de RAM. Il dispose du même plafond de stockage de 512 Go.

La situation de l'appareil photo est également différente. Le Reno 9 possède une caméra primaire de 64 mégapixels ainsi qu'un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le Reno 9 Pro, quant à lui, dispose d'un appareil photo principal de 50 mégapixels, rejoint par un appareil photo grand angle de 8 mégapixels - les deux modèles disposent toutefois du même appareil photo selfie de 32 mégapixels.

Oh, et les deux modèles ont les mêmes batteries de 4500mAh et une charge de 67W.

Mais le vrai plaisir commence avec le Reno 9 Pro+, non ? Ce téléphone est livré avec un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme c'est le cas avec la plupart des flagships ces jours-ci. Il y a une caméra à trou au centre qui abrite un appareil photo de 32 mégapixels.

Les meilleures offres de téléphones du Black Friday 2022 : Samsung, Pixel, OnePlus et autres Par Chris Hall · 18 Novembre 2022 · Les soldes du vendredi noir offrent toujours des réductions importantes sur un certain nombre de grandes marques comme Apple et Samsung.

À l'arrière, les caméras se présentent sous la forme d'un appareil photo principal de 50 mégapixels associé à une caméra ultra-large de 8 mégapixels. Un objectif infrarouge de 2 mégapixels se trouve à côté de la paire.

En termes de puissance de traitement, le Reno 9 Pro+ reçoit la puce Snapdragon 8 Gen1+ de Qualcomm avec 16 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage. La batterie de 4700mAh peut être chargée à fond en seulement 30 minutes grâce à la technologie de charge 80W d'Oppo, également.

En ce qui concerne les prix, le Reno 9 commence à 2499 CNY tandis que le Reno 9 Pro commence à 3499 CNY. Ceux qui optent pour le nec plus ultra devront payer un prix de départ de 3999 CNY, mais c'est chez eux, en Chine. Aucune information internationale n'est encore disponible.

Écrit par Oliver Haslam.