(Pocket-lint) - Le prochain Oppo Find X6 Pro pourrait avoir jusqu'à trois caméras de 50 mégapixels à l'arrière, selon un nouveau rapport d'un fauteur de trouble publié sur Weibo.

Le téléphone non annoncé devrait être équipé d'un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et d' un Dimensity 9200 selon le modèle choisi, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. La fuite Digital Chat Station de Weibo croit maintenant que le téléphone phare d'Oppo sera livré avec non pas un ou deux, mais trois appareils photo différents de 50 mégapixels. Cette information s'appuie sur une fuite existante de Yogesh Brar.

La caméra principale, nous dit-on, sera un capteur IMX989 de 1 pouce avec stabilisation optique de l'image (OIS) tandis qu'un capteur IMX890 ultra-large fera apparemment partie de la configuration. La dernière caméra devrait offrir un zoom optique 2,7x IMX890 avec OIS, avec un contrôle de la profondeur également offert sous la forme d'un capteur de temps de vol.

D'autres rumeurs ont déjà pointé du doigt un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et le taux de rafraîchissement de 120 Hz qui devient rapidement la norme parmi ce type de téléphones. Une batterie de 5 000 mAh et une recharge sans fil de 50 W sont également à l'ordre du jour.

Quant à savoir quand tout cela sera rendu officiel, personne n'en est sûr pour l'instant. Cependant, les deux dernières sorties du Oppo Find X ont eu lieu en mars, ce qui pourrait suggérer que mars 2023 serait un bon pari cette fois-ci aussi. Nous ne pouvons pas être sûrs du type de prix qui sera proposé pour le moment, non plus.

Écrit par Oliver Haslam.