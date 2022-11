Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Oppo est prêt à annoncer sa prochaine gamme d'appareils de façon imminente, mais la société pourrait ne pas avoir besoin de se soucier de certaines spécifications déjà dans le domaine public.

La prochaine série de téléphones Oppo doit être annoncée le 24 novembre, mais de nombreux détails sont déjà disponibles pour ceux qui veulent prendre de l'avance sur la procédure. Avec trois nouveaux téléphones, il y a beaucoup de choses à découvrir.

Commençons par le Reno 9. Une configuration à double caméra est attendue à l'arrière, composée d'une caméra principale de 64 mégapixels et d'un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l'avant, un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD+ complète le tout. Une caméra selfie de la position 32 mégapixels gardera la plupart des heureux, tout comme la puce Snapdragon 778G+. Les options de stockage commenceront à 256 Go et iront jusqu'à 512 Go avec entre 8 Go et 12 Go de RAM offerts.

En ce qui concerne le Reno 9 Pro, les choses commencent à devenir plus intéressantes. La caméra arrière principale devrait être remplacée par un appareil photo de 50 mégapixels, et une caméra ultra-large de 8 mégapixels devrait être ajoutée au mélange. Un MediaTek Dimensity 8100 MAX se chargera du traitement, tandis que 16 Go de RAM et des options de stockage de 256 Go et 512 Go sont attendus. Attendez-vous à ce que le panneau OLED de 6,7 pouces à 120 Hz prenne en charge le HDR10+.

En ce qui concerne le modèle phare Reno 9 Pro+, nous avons droit à un appareil photo triple avec une caméra principale de 50 mégapixels associée à un téléobjectif de 8 mégapixels et à un autre appareil de 2 mégapixels. C'est là que Qualcomm entre en jeu, avec 16 Go de mémoire vive et jusqu'à 512 Go de stockage, rejoint par un Snapdragon 8+ Gen 1.

Écrit par Oliver Haslam.