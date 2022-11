Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Qualcomm a annoncé sa plateforme mobile de nouvelle génération, le Snapdragon 8 Gen 2, et Oppo a confirmé que son prochain smartphone phare Find X sera l'un des premiers à utiliser cette plateforme.

Le Snapdragon 8 Gen 2 apporte avec lui un certain nombre de nouvelles capacités et fonctionnalités, avec un grand accent sur l'amélioration de l'expérience de jeu mobile, qui est utilisé par Oppo.

Oppo a déclaré que la plate-forme Snapdragon 8 Gen 2 permettra à ses prochains appareils Find X de faire un bond en avant dans les expériences de vidéo, de jeu et de connectivité pour les appareils mobiles.

Bien qu'Oppo n'ait pas donné d'informations spécifiques sur ses prochains appareils Find X, elle a annoncé avoir travaillé avec Google et Qualcomm pour mettre en œuvre la recherche d'architecture neuronale Google Vertex AI (Google NAS) sur un smartphone pour la première fois. Il est dit que la solution va stimuler l'efficacité énergétique et la latence du traitement de l'IA sur les appareils mobiles.

Ziad Asghar, vice-président de la gestion des produits chez Qualcomm, a déclaré : " La collaboration entre Qualcomm Technologies et OPPO dans ce domaine permet aux développeurs de jeux de profiter pleinement de la qualité du ray tracing au niveau de l'ordinateur de bureau pour offrir la plus haute fidélité visuelle, des ombres sans aliasing réalistes, des réflexions sur des surfaces courbes et une illumination globale pour débloquer une expérience de jeu de niveau supérieur sur mobile, le tout en temps réel à une fréquence d'images utilisable ".

"Cette collaboration couvre l'ensemble de la pile de rendu, ce qui constitue une étape importante pour faire progresser l'écosystème des jeux mobiles. Nous sommes impatients d'approfondir notre coopération avec OPPO, afin d'explorer davantage les possibilités d'innovation sur les appareils mobiles équipés de plateformes Snapdragon haut de gamme."

Au cours du Qualcomm Snapdragon Summit, Oppo présentera un appareil équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec plusieurs effets de suivi de rayon activés. Selon la société, "les meilleurs jeux mobiles peuvent fonctionner à une vitesse constante de 60 images par seconde tout en offrant des ombres et des reflets doux et vivants pour une qualité visuelle optimale. Par rapport à la génération précédente, uniquement logicielle, l'efficacité du rendu du ray tracing a été multipliée par 5 et la charge de travail du CPU a été réduite de 90 %".

Pocket-lint est présent au Qualcomm Snapdragon Summit et sera attentif à l'appareil d'Oppo fonctionnant sur la plateforme mobile de nouvelle génération.

Écrit par Britta O'Boyle.