Les spécifications de l'Oppo Find X6 Pro ont été dévoilées avec de nouvelles photos colorées.

(Pocket-lint) - De nouveaux détails ont fuité qui prétendent montrer les spécifications du prochain Oppo Find X6 Pro, avec de nouvelles photos montrant également certaines options de couleur.

La fuite de spécifications provient de Yogesh Brar, un informateur Twitter bien connu, et Oppo ajouterait quelques composants haut de gamme au Find X6 Pro. Selon eux, le téléphone disposera d'un écran de 6,7 pouces avec une résolution 2K et une construction LPTO - pointant probablement vers une fréquence de rafraîchissement variable.

À l'intérieur, un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 serait associé à 8 Go ou 12 Go de RAM, selon la configuration choisie. Le stockage sera proposé dans des capacités de 128 Go, 256 Go et 512 Go et une batterie de 5 000 mAh viendra compléter les principaux composants internes.

OPPO Find X6 Pro



- 6.7" 2K LTPO E6

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

- 8/12GB RAM

- 128/256/512GB storage

- Caméra arrière : 50MP (1" IMX989) + 50MP (UW) + 50MP (zoom)

- Caméra avant : 32MP

- Android 13, ColorOS

- Batterie 5 000mAh, 100W

- 50W sans fil

- MariSiliiconX 2

- Hasselblad Tuning- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 4, 2022

À l'extérieur, les caméras arrière comprendront une caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur de 1 pouce, tandis que des objectifs ultra-large et zoom de 50 mégapixels seront également proposés. À l'avant, une caméra de 32 mégapixels sera utilisée pour les selfies. Il est question d'un réglage Hasselblad, ce qui explique le marquage Hasselblad que nous voyons dans une autre fuite - celle-ci montrant quatre couleurs qui pourraient bien être proposées lorsque le Find X6 Pro sera mis en vente.

oppo Find X6 Proのコンセプトデザインを作成。



カラーバリエーションを4つに増やしてみました。



ベースはDigital Chat Station氏のリークですが、これは私が作成したコンセプトのため、公式のデザインとは異なります。 pic.twitter.com/hU3Tm2kOZy- 結城 (@SPinfo_blog) October 11, 2022

Quand cela se produira réellement, c'est une question de personne à ce stade, cependant. L'Oppo Find X5 Pro n'a été mis en vente qu'en mars, donc nous pourrions attendre encore un peu.

Écrit par Oliver Haslam.