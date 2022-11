Plus de détails sur l'Oppo Find N2, dont une date de sortie imminente.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Oppo Find N2 est le prochain téléphone pliable de la société et une nouvelle fuite semble partager des détails clés, y compris une fenêtre de sortie prévue.

Les attentes sont élevées qu'Oppo sera en mesure de construire sur le Oppo Find N avec sa deuxième itération, et les rumeurs avaient déjà le Find N2 à venir avec une puce améliorée pour des performances plus rapides. Une nouvelle fuite semble confirmer cette hypothèse, avec le Snapdragon 8 Plus Gen 1 dans tout sauf le nom. Des captures d'écran semblent montrer les détails de cette puce, avec son appareil hôte surnommé PGU110. Ce dispositif est livré avec un taux de rafraîchissement pliable de 120 Hz, avec des fuites précédentes indiquant une offre de 7,1 pouces.

Dans une deuxième fuite, cette fois par Digital Chat Station, un informateur de Weibo, on nous dit de nous attendre à une sortie "le mois prochain", ce qui indique une annonce en décembre 2022 du dernier appareil pliable à arriver sur le marché. Le même post Weibo indique également une annonce fin novembre du Opp Reno 9.

Ce Reno 9 devrait être livré avec un écran de 6,7 pouces et une nouvelle puce de la série Dimensity pour remplacer le SoC Snapdragon 778G du Reno 8.

En ce qui concerne le logiciel qui alimentera le Find N2, attendez-vous à Android 13 via le système d'exploitation ColorOS 13 lorsque cette chose arrivera finalement sur le marché. Au moment où il le fera, il semble de plus en plus probable que la fin de l'année 2022 sera très chargée pour Oppo.

Écrit par Oliver Haslam.