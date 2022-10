L'Oppo Reno 8 Pro x House of the Dragon de HBO est arrivé !

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les éditions spéciales de téléphones liées à la culture pop ne sont pas nouvelles, mais il y a quelque chose à propos d'un téléphone avec des dragons dessus qui pique l'intérêt.

C'est le cas ici, avec Oppo annonçant un ensemble d'édition limitée House of the Dragon qui comprend un Reno 8 Pro personnalisé ainsi que quelques accessoires sur le thème du dragon. Le genre d'accessoires que seuls les vrais fans de House of the Dragon apprécieraient, bien sûr.

Ces accessoires sont nombreux, notamment un support de téléphone en forme d'emblème de dragon en or, un outil d'éjection de la carte SIM qui ressemble à un dragon, et un porte-clés spécial sigle Targaryen, car pourquoi pas. Mais attendez, il y a plus.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Oppo offre également un parchemin spécial contenant un message de l'un des personnages de la série, tandis qu'un œuf de dragon en or complète le tout.

Quant au téléphone lui-même, il est doté d'un couvercle qui ressemble à une peau de dragon écailleuse et d'un sigle de dragon à trois têtes à l'arrière.

Le téléphone, du moins à l'intérieur, est identique à celui que nous avons déjà examiné. Le téléphone original était déjà très beau, bien que nous ayons noté qu'il était particulièrement glissant. Espérons que la nouvelle peau de dragon résoudra ce problème.

Tout cela est très élégant, mais il y a un hic : il n'est en vente qu'en Inde. Il n'y a actuellement aucun mot sur le prix ou une fenêtre de disponibilité solide, cependant. Le site Web d'Oppo répertorie le produit, au moins.

Meta Connect et Pixel Watch passés en revue - Pocket-lint Podcast ep. 172 Par Rik Henderson · 14 Octobre 2022 · Cette semaine, nous discutons des annonces faites lors de Meta Connect 2022, et nous passons en revue la Pixel Watch.

Écrit par Oliver Haslam.