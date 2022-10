La fuite des spécifications de l'Oppo Find N2 inclut une puce Snapdragon 8+ Gen 1.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nous attendons qu'Oppo annonce le nouveau Find N2 pliable et maintenant nous pourrions avoir un regard plus clair sur les spécifications auxquelles nous devrions nous attendre lorsqu'il le fera.

La suite du Oppo Find N devrait arriver plus tard cette année aux côtés du téléphone Oppo pliable dont on parle. Mais qu'est-ce que Oppo va changer par rapport à la première itération, et voudrez-vous en acheter un ? C'est une question à laquelle une nouvelle fuite pourrait apporter des réponses, avec un post sur Weibo par l'informateur Digital Chat Station qui révèle quelques détails, à commencer par la puce que cet appareil utilisera.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Selon cette fuite Weibo, nous pouvons nous attendre à ce que Oppo ajoute un Snapdragon 8+ Gen 1 aux procédures, mettant à niveau le processeur Snapdragon 888 qui était utilisé dans le modèle précédent. On nous dit également qu'il faut s'attendre à un écran pliable LTPO AMOLED de 7,1 pouces à 120 Hz, similaire à celui que nous avons vu dans le Find N original.

À l'extérieur, un dos en faux cuir fait partie de la conception, tandis que le logiciel sera géré par ColorOS 13 assis sur Android 13. Le scanner d'empreintes digitales monté sur le côté sera de retour, prenant sa place dans le bouton d'alimentation. Parmi les autres informations notables, citons les options de couleur, avec du noir, du blanc et du vert.

Meilleur smartphone 2022 : Nous testons, évaluons et classons les meilleurs téléphones mobiles disponibles à l'achat. Par Chris Hall · 30 Septembre 2022 Quels sont les meilleurs smartphones disponibles en 2022 ? Nous testons les dernières options de Google, Apple, Samsung, Oppo et bien d'autres pour

Quant à la disponibilité, personne ne la connaît pour l'instant. L'informateur dit que le Find N2 est déjà en production, ce qui suggère qu'un lancement n'est pas trop loin - mais ce que la disponibilité ressemblera au-delà des frontières chinoises est une toute autre question.

Écrit par Oliver Haslam.