(Pocket-lint) - Les appareils de milieu de gamme ne manquent pas, depuis le téléphone Nothing (1 ) jusqu'au Pixel 6a - et maintenant Oppo étend sa propre offre dans ce segment avec le lancement européen de la famille Oppo Reno 8.

Il y a trois appareils : l'Oppo Reno 8, le Reno 8 Pro et le Reno 8 Lite, ce qui signifie une gamme complète de prix et de spécifications à choisir.

Le Oppo Reno 8 Pro mène la charge, avec un écran de 6,7 pouces à 120 Hz, une puissance Dimensity 8100-Max, un stockage de 256 Go et une charge de 80 W pour la batterie de 4500 mAh.

Oppo veut cependant se concentrer sur l'appareil photo, avec une caméra frontale améliorée de 32 mégapixels utilisant le IMX709, qu'Oppo dit avoir développé avec Sony. Ce capteur RVBW serait plus performant que celui du Find X5, ce qui reflète l'utilisation intensive de la caméra frontale par les acheteurs de téléphones de milieu de gamme.

Oui, il s'agit d'obtenir le meilleur selfie, ou de créer le meilleur contenu pour le réseau social sur lequel vous traînez.

Il y a également un appareil photo principal de 50 mégapixels, soutenu par la puce photographique MariSilicon X d'Oppo qui améliore ses performances, ainsi qu'un appareil photo ultra-large de 8 mégapixels et un appareil photo macro de 2 mégapixels.

Les touches haut de gamme ne manquent pas, avec un design unibody offrant une protection Gorilla Glass 5 et un indice IP54.

Le Reno 8 ordinaire descend d'un cran, avec un écran plus petit de 6,43 pouces et un matériel Dimensity 1300 moins puissant. Ce modèle est doté d'un appareil photo similaire à celui du Pro, mais il n'est pas équipé du processeur MariSilicon X et n'est donc pas aussi performant en matière de photographie.

Bien qu'il soit plus petit, il conserve une batterie de 4500mAh avec une charge de 80W, offre toujours une protection IP54 et est recouvert de Gorilla Glass 5.

L'Oppo Reno 8 Lite est encore plus petit et offre toujours un écran de 6,43 pouces, mais il est désormais équipé du processeur Snapdragon 695 - et c'est également le seul modèle à proposer une extension du stockage sur carte SD.

L'écran ne fonctionne qu'à 60 Hz, cependant, tandis que le chargement de l'appareil photo est totalement différent, avec un capteur principal de 64 mégapixels, accompagné d'une caméra de profondeur et d'une caméra de portrait, tandis qu'il y a une caméra frontale de 16 mégapixels.

Il a également une grande batterie de 4500mAh, mais seulement avec une charge de 33W.

Nous nous attendons à ce que tous ces appareils soient lancés sous Android 12 avec ColorOS 12.1 par-dessus : nous nous attendons également à seulement deux mises à jour de l'OS Android et à 3 ans de mises à jour de sécurité.

Le Oppo Reno 8 Pro coûtera 599 £, tandis que le Reno 8 sera proposé à 419 £. Le prix de l'Oppo Reno 8 Lite sera de 319 £.

Écrit par Chris Hall.