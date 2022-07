Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Oppo travaillerait sur un nouveau téléphone pliable, mais contrairement à son premier téléphone pliable de type livre - le Oppo Find N - celui-ci serait un appareil à clapet similaire au Samsung Galaxy Z Flip 3 ou au Huawei P50 Pocket.

Les rumeurs concernant ce produit sont relativement récentes, ce qui signifie que nous n'en avons pas encore beaucoup entendu parler, mais il semble que la dynamique s'accélère, ce qui suggère que le produit pourrait bien être en préparation.

Nom de code 'Dragonfly'.

Aucun nom commercial n'a été révélé

Jusqu'à présent, le téléphone à clapet (ou clamshell) d'Oppo n'est désigné que comme tel. Nous ne savons pas comment il s'appellera, cependant, il a été dit qu'Oppo travaille avec le nom de code "Dragonfly" pour le fameux téléphone pliable.

Ce nom de code est apparu pour la première fois dans une rumeur de Digital Chat Station(via ITHome), un informateur fréquent sur Weibo.

Si, comme le Find N de style livre, il s'agit du téléphone phare que nous avons lu, il serait logique qu'il se range sous le nom de marque " Find ".

Moins cher que les concurrents

Environ 5 000 yuans en Chine - 1060 dollars sur les marchés occidentaux.

Lancement possible à l'été 2022

Comme pour le Find N lors de son lancement, on prétend que le frère du téléphone à clapet sera moins cher que ses concurrents. Une rumeur publiée par l'informateur prolifique Digital Chat Station(via Notebookcheck) indique que le téléphone sera lancé pour environ 5 000 yuans en Chine, soit environ 750 $ ou 620 £. Cependant, une rumeur antérieure suggère que cela se traduira par un prix d'environ 1060 $ / 880 £ dans le monde.

Les premières rumeurs suggéraient qu'Oppo lancerait le téléphone à un moment donné cet été, mais nous n'avons pas encore vu de fuites physiques ou de rendus de l'appareil, ce qui indique soit que le téléphone est assez loin du lancement, soit qu'Oppo fait un bon travail pour le garder secret. Cependant, il a été affirmé que ce téléphone - ainsi que la suite du Find N - seraient les prochains téléphones de la société.

Style de téléphone à clapet

Écran interne 120 Hz

Bien que les images ou les rendus n'aient pas encore fait leur apparition, la rumeur veut qu'il s'agisse d'un téléphone à clapet dans le style du Moto Razr, du Huawei P50 Pocket et du Galaxy Z Flip 3. Cela signifie qu'il sera doté d'un écran flexible étroit à l'intérieur, qui se replie pour prendre la forme d'un clapet de la taille d'une paume.

Nous nous attendons à ce qu'il dispose des caméras primaires et d'un écran secondaire plus petit sur la couverture avant, mais la forme exacte qu'ils prennent n'est pas claire pour le moment. Cependant, s'il doit faire partie de la série Find, nous nous attendons à ce que l'unité de caméra présente le même design sans couture et en pente du Find N.

Aucune spécification exacte de l'écran interne n'a encore été partagée en termes de taille et de résolution, mais il a été affirmé qu'il sera doté d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme la plupart des téléphones phares modernes. Cela devrait se traduire par une expérience fluide et réactive.

Ce détail provient du même rapport qui a mentionné pour la première fois le nom de code "Dragonfly", affirmant que le téléphone à clapet sera axé sur la finesse et la légèreté, ainsi que sur l'adoption d'une nouvelle structure de charnière pour le mécanisme de pliage.

Snapdragon 8+ Gen 1 ?

Charge rapide ?

On ne sait pas grand-chose des spécifications matérielles exactes. S'il s'agit d'un téléphone phare, comme le veut la rumeur, il est probable qu'il sera équipé de l'une des plus puissantes plateformes pour smartphones de Qualcomm. Cela pourrait signifier le Snapdragon 8+ Gen 1, ou 8 Gen 1. Cependant, Oppo pourrait décider d'aller avec quelque chose de moins puissant afin d'atteindre son prix inférieur souhaité.

Une chose dont nous pouvons être relativement sûrs, c'est qu'il sera doté d'une forme de charge rapide SuperVOOC. Presque tous les derniers téléphones haut de gamme d'Oppo incluent la charge rapide d'une certaine description, offrant 65W, 80W ou même une version plus puissante sur la plupart des modèles récents de poche. Le Find X5 Pro, par exemple, dispose d'une charge rapide de 80W.

Nous continuerons à mettre à jour cette histoire au fur et à mesure que de nouvelles informations concernant le Dragonfly feront surface. Voici ce qui s'est passé jusqu'à présent :

D'abord revendiqué par Digital Chat Station et repris par IT Home, le 'Dragonfly' devrait être lancé cette année aux côtés du Oppo Find N2.

Une rumeur prétend qu'Oppo va lancer à la fois le prochain Find N et un nouveau clamshell en 2022.

L'une des premières mentions de ce téléphone pliable affirme qu'il pourrait coûter environ 1000 $.

