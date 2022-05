Oppo travaille-t-il sur un téléphone pliable à clapet ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo a présenté son premier téléphone pliable dans le Oppo Find N à la fin de 2021, mais un rapport récent indique que la société se tourne vers une offre à clapet comme le Samsung Galaxy Z Flip 3 prochain.

Selon la page Weibo de Digital Chat Station(via GizChina), le prochain appareil pliable d'Oppo sera un appareil qui se plie horizontalement plutôt que verticalement. Il serait ainsi en concurrence avec le Galaxy Z Flip de Samsung et le P50 Pocket de Huawei, plutôt que de présenter le même facteur de forme que le Oppo Find N et le Galaxy Z Fold de Samsung.

Il est dit que l'Oppo pliable fonctionnera avec le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 Plus et qu'il coûtera environ 1060 $ (environ 830 £). Aucune autre information n'a été donnée dans la fuite, donc nous ne savons pas beaucoup plus sur sa date de sortie, son design ou d'autres spécifications.

En comparaison, le Oppo Find N dispose d'un écran Full HD de 5,49 pouces avec un ratio d'aspect de 18:9 lorsqu'il est plié. Lorsqu'il est déplié, vous obtenez un écran OLED de 7,1 pouces avec un LTPO de 120 Hz, une luminosité maximale de 1000 nits et un rapport d'aspect de 8,4:9.

L'appareil est équipé d'un chipset Qualcomm Snapdragon 888, d'une mémoire vive LPDDR5 de 12 Go et d'une mémoire UFS 3.1 de 512 Go. Il y a également une batterie de 4500mAh, une recharge rapide SuperVOOC de 33W, AirVOOC de 15W et une recharge sans fil inversée de 10W.

Nous nous attendrions à ce que tout futur Oppo pliable offre des spécifications phares similaires, bien que pour l'instant, rien ne soit confirmé sur le front du clapet.

Écrit par Britta O'Boyle.