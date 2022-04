Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les spécifications du très controversé Oppo Reno 8 ont émergé après qu'il ait été trouvé sur un site de certification chinois sous le numéro de modèle PGAM10.

L'utilisateur de Weibo WhyLab a trouvé le listing et a également publié quelques détails clés. Ce sera l'un des premiers téléphones à adopter les puces Snapdragon 7 Gen 1, dit-on.

Il sera doté d'un écran OLED de 6,55 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La caméra arrière à trois lentilles sera composée d'une caméra principale de 50 mégapixels, d'une caméra ultra-large de 8 mégapixels et d'une caméra macro de 2 mégapixels.

On prétend qu'il y aura un appareil photo frontal de 32 mégapixels derrière une découpe en forme de trou.

La batterie sera de 4 500mAh avec un support pour la charge rapide de 80W.

Des rapports précédents ont suggéré que l'Oppo Reno 8 sera le modèle standard illusoire du OnePlus 10, mais rebadgé.

Cependant, plutôt qu'un remplacement complet, on pense maintenant que le OnePlus 10 sera également lancé et, en fait, aura des spécifications plus élevées que le modèle indiqué ici.

Nous sommes sûrs que nous le saurons bientôt, car la certification par un habitué des communications signifie généralement qu'un appareil est imminent. Nous vous en dirons plus dès que nous en saurons plus, bien sûr.

Écrit par Rik Henderson.