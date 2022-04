Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo pourrait se préparer à rejoindre les rangs d'Apple et de Google en produisant ses propres chipsets sur mesure pour ses smartphones, le libérant pour construire des systèmes qui fonctionnent exactement de la manière dont il a besoin.

Le fabricant de téléphones a ajouté son premier morceau de silicium personnalisé dans la gamme Find X5, sous la forme d'une puce de traitement d'image sur mesure, qui est beaucoup moins ambitieuse qu'un système complet sur puce (SoC), mais qui reste un grand pas en avant.

On dit depuis un petit moment qu'il franchirait la prochaine étape et commencerait à fabriquer des SoC pour ses appareils, et cela a été une fois de plus indiqué par un nouveau rapport d' IT Home en Chine.

Le rapport indique qu'Oppo travaille sur un processeur d'application, basé sur le processus 6 nm si assez à jour, et pourrait être en mesure d'entrer en production dessus en 2023. Cela pourrait se réduire à un processus 4 nm en 2024, apparemment.

Bien sûr, ce dont le SoC pourrait être capable ou comment il fonctionnera est une inconnue complète à ce stade, et nous ne nous attendrions pas à ce qu'Oppo en dise quoi que ce soit pendant un bon moment, même si le rapport est totalement exact, car à ce stade stade, il pourrait facilement encore dévier et poursuivre d'autres plans.

S'il fonctionne sur son propre SoC, c'est une autre confirmation que la fabrication du propre silicium de votre téléphone devient de plus en plus un objectif final souhaitable sur le marché des smartphones.

Écrit par Max Freeman-Mills.