Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo a dévoilé sa gamme de smartphones phares pour l'année, et - comme prévu - c'est le Find X5 Pro qui mène la ligne, avec les X5 et X5 Lite réguliers qui le suivent.

Bien sûr, c'est le X5 Pro qui a retenu le plus l'attention lors du lancement. Il devrait être l'un des meilleurs téléphones haut de gamme du marché cette année.

S'inspirant du livre de son prédécesseur, le dos est constitué d'une seule pièce de matériau qui se courbe parfaitement jusqu'à ce boîtier de caméra de forme inhabituelle, et le corps est classé IP68 contre la pénétration d'eau et de poussière.

Cette fois, Oppo a abandonné le verre au profit de la céramique beaucoup plus durable et résistante aux rayures. C'est un matériau luxueux, et qui prend 168 heures de temps de production pour être parfait, selon Oppo.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

En ce qui concerne cette conception inhabituelle de bosse de caméra, Oppo dit qu'il a changé le carré en cette forme pour éviter plus facilement de toucher l'un des objectifs de la caméra.

L'endroit où l'index se trouve naturellement en mode portrait est censé être l'élément incliné de la bosse, bien que cela dépende entièrement de la taille de chaque doigt et que vous soyez droitier ou gaucher.

En ce qui concerne les caméras elles-mêmes, les deux caméras principales sont à nouveau les mêmes. Les capteurs principaux et ultra-larges sont de 50 mégapixels, où le téléobjectif est de 13 mégapixels.

Ce n'est pas seulement une question de capteurs et de nombre de pixels. Oppo a amélioré le cerveau à l'intérieur du téléphone qui traite les images et a développé sa propre unité de traitement neuronal spécifiquement pour le traitement des photos et des vidéos. Il s'appelle MariSilicon X.

Combiné avec les caméras, il permet une capacité de prise de vue vidéo ultra nocturne 4K ainsi que des couleurs beaucoup plus riches, moins de bruit et un rapport de contraste beaucoup plus élevé que ce que proposent les téléphones concurrents. En fait, Oppo dit que vous pourrez enregistrer des vidéos avec aussi peu que 5 lux, tout en obtenant une image détaillée et vibrante.

L'appareil photo principal dispose également d'une stabilisation à 5 axes composée d'un décalage de capteur à 3 axes et d'un OIS à 2 axes dans l'objectif, pour garder vos prises de vue super stables.

Et, comme nous l'avons déjà entendu à l'approche du lancement, Oppo a signé un partenariat avec Hasselblad afin d'utiliser son expertise dans le traitement des couleurs et des scènes. Ce partenariat - tout comme avec Oppo - a également signifié l'adoption d'une nouvelle interface d'application pour appareil photo, avec le bouton d'obturateur orange, le son d'obturateur dédié et le mode de rapport ultra large X-Pan.

Comme avec le Find X3 Pro , le Find X5 Pro dispose du système d'imagerie « Full Path », ce qui signifie que la caméra et l'écran sont capables de 10 bits et couvrent plus d'un milliard de couleurs.

Cet écran de 6,7 pouces lui-même est également de premier ordre, avec une résolution QHD +, des taux de rafraîchissement adaptatifs de 120 Hz, une prise en charge HDR10 + et une luminosité maximale de 1300 nits.

La chose intéressante à propos du taux de rafraîchissement adaptatif sur cet écran, cependant, est qu'il peut avoir deux taux de rafraîchissement différents répartis entre les deux moitiés de l'écran. Ainsi, vous pouvez regarder une vidéo sur la moitié supérieure, en écran partagé, avec un flux Twitter statique ou une autre application statique sur la moitié inférieure, et chaque moitié de l'écran s'adapte aux taux de rafraîchissement requis. C'est assez intelligent.

Les autres spécifications matérielles incluent le processeur Snapdragon 8 Gen 1 à l'intérieur, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie robuste de 5000 mAh. Cependant, dans le style Oppo classique, cette spécification de batterie ne raconte qu'une petite partie de l'histoire.

Il peut se recharger très rapidement à l'aide de l'adaptateur secteur SuperVOOC 80 W inclus. Avec cela, vous pouvez obtenir une charge de 50 % en seulement 12 minutes à vide. Plus important encore, cependant, Oppo a amélioré la construction de la batterie pour la rendre plus durable. De plus, avec 50W AirVOOC, vous pouvez également le charger rapidement avec un chargeur sans fil (si vous avez le propriétaire d'Oppo).

Cette nouvelle batterie - grâce à la nouvelle construction et aux technologies de charge intelligentes qui garantissent qu'elle ne charge pas trop vite ou ne chauffe pas trop - peut durer jusqu'à 1600 cycles de charge. La moyenne de l'industrie est d'environ 800. Cela pourrait signifier que cette batterie de téléphone pourrait bien vous servir pendant 4 à 5 ans.

Find X5 Pro n'a pas été le seul à être lancé, comme mentionné, il a également deux frères et sœurs : le Find X5 et le X5 Lite. Le premier de ceux-ci est très similaire au Find X5 Pro, du moins en termes de design.

Spec sage, c'est différent. Il est construit en verre plutôt qu'en céramique, a un indice de protection contre l'eau/poussière IP54 et possède un écran FullHD+ de 6,5 pouces plutôt que QuadHD+ de 6,7 pouces. Il est toujours à 120 Hz et prend en charge la couleur 10 bits.

En interne, l'ancien Snapdragon 888 dirige le spectacle et rejoint une batterie de 4800 mAh qui - encore une fois - prend en charge la charge rapide SuperVOOC de 80 W. Le système de caméra est le même cependant, avec deux caméras de 50 mégapixels à côté d'un téléobjectif et alimenté par le MariSilicon X NPU/ISP.

Quant au X5 Lite, il s'agit essentiellement d'un Realme/OnePlus Nord CE 2 rebadgé. Il s'agit d'un téléphone alimenté par MediaTek Dimensity 900 avec un écran FullHD+ AMOLED de 90 Hz de 6,43 pouces.

Il dispose d'une batterie de 4500 mAh, d'une charge SuperVOOC de 65 W et d'un système de triple caméra à l'arrière avec un principal de 64 mégapixels aux côtés d'un ultra large de 8 mégapixels et d'une macro de 2 mégapixels.

Oppo Find X5 Pro sera disponible pour 1 049 £ au Royaume-Uni et sera lancé le 24 mars. Il sera rejoint par ses frères et sœurs le même jour, le Find X5 coûtant 749£et le X5 Lite coûtera 419£.

Écrit par Cam Bunton.