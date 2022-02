Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo devrait bientôt dévoiler sa gamme de smartphones phares Find X5, avec trois appareils censés apparaître : le Find X5 Lite, le Find X5 et le Find X5 Pro.

Nous couvrons toutes les rumeurs et les fuites entourant les appareils dans cette fonctionnalité pour vous donner une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Vous les avez peut-être entendus sous le nom de Find X4 dans les rumeurs précédentes, bien que le numéro quatre soit considéré comme malchanceux en Chine, c'est pourquoi les appareils devraient s'appeler la série Find X5.

24 février 2022

Environ 1100 £ pour le modèle Pro ?

Oppo organisera un événement le 24 février 2022 à 11h GMT pour la révélation de la série Find X5. L'événement se déroulera dans le cadre des efforts de l'entreprise pour le Mobile World Congress - qui aura lieu avant le spectacle - et il y aura une diffusion publique en direct afin que vous puissiez regarder le drame se dérouler.

On ne sait pas encore quand les téléphones seront disponibles à l'achat, mais avec l'événement qui se déroulera bientôt, nous ne devrions pas tarder à le savoir.

L'Oppo Find X3 Pro coûte 1099 £ au Royaume-Uni. Nous nous attendons à ce que la série Find X5 Pro se situe dans un stade similaire, avec le Find X5 Lite susceptible de coûter entre 300 £ et 400 £ et le Find X5 assis entre les deux.

WinFuture/@rquandt

X5 Pro/X5 : arrière en verre, cadre en métal, boîtier de caméra unique, écran incurvé

X5 Lite : boîtier de caméra standard, écran plat

Nous avons une excellente idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre en termes de conception de la série Oppo Find X5, non seulement grâce aux rendus qui ont fui, mais Oppo lui-même a également tweeté quelques images teaser officielles de l'arrière de l'un des appareils devant le annonce.

Sur la base des fuites et des images officielles, l'Oppo Find X5 et le Find X5 Pro comporteront un boîtier de caméra arrière intéressant dans le coin supérieur gauche. Plutôt qu'un boîtier carré standard, les deux arborent un boîtier incliné en bas, ce qui donne un look différent. Il y a deux grands objectifs, couplés à un objectif et un flash plus petits.

L'Oppo Find X5 Lite, quant à lui, semble avoir un boîtier de caméra rectangulaire plus standard avec deux grands objectifs et un objectif plus petit. Les trois appareils semblent avoir une caméra perforée en haut à gauche de leur écran, bien que le Find X5 Lite soit un écran plat, le Find X5 et le Find X5 Pro ont tous deux des bords incurvés en fonction des fuites.

Les images teaser officielles d'Oppo et les images divulguées révèlent également que le Find X5 Pro et le Find X5 auront les logos Hasselblad et Oppo à l'arrière. Un cadre en métal haut de gamme est également présenté sur les images officielles, ainsi qu'un arrière en verre, et une option de couleur blanche et noire est présentée.

X5 Pro : 6,7 pouces, AMOLED, LTPO, 3216 x 1440, 10 bits, HDR, 120 Hz

X5 : 6,55 pouces, 2400 x 1080, 10 bits, HDR, 120 Hz

X5 Lite : 6,43 pouces, 2400 x 1080, 8 bits, 90 Hz

À partir de l'Oppo Find X5 Pro, un écran de 6,7 pouces est attendu, avec un écran AMOLED et la technologie LTPO. Il devrait offrir un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et, comme l' Oppo Find X3 Pro , il s'agirait d'un écran 10 bits avec une résolution de 3216 x 1440 pixels.

L'Oppo Find X5, quant à lui, serait livré avec un écran de 6,55 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels. Il devrait également afficher un taux de rafraîchissement de 120 Hz et offrir une profondeur de couleur de 10 bits et une prise en charge du HDR . L'Oppo Find X5 Pro et l'Oppo Find X5 devraient avoir des écrans en verre incurvé.

On pense que l'Oppo Find X5 Lite est livré avec un écran de 6,43 pouces avec la même résolution que le Find X5 à 2400 x 1080. Il est censé offrir un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une couleur de 8 bits et les fuites ne mentionnent pas Prise en charge HDR pour ce modèle non plus.

X5 Pro : Qualcomm SD8 Gen 1, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, 5000 mAh, charge de 80 W

X5 : Qualcomm SD888, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, 4 800 mAh, 80 W de charge

X5 Lite : MediaTek Dimensity 900, 8 Go de RAM, 256 Go, 4500 mAh, charge de 65 W

Oppo a confirmé que le Find X5 Pro fonctionnera sur le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 , et il y a des rumeurs selon lesquelles ce chipset sera pris en charge par jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L'Oppo Find X5 est censé fonctionner sur le chipset Qualcomm Snapdragon 888 , plutôt que sur le processeur 8 Gen 1, et il y aurait jusqu'à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à bord.

On dit que l'Oppo Find X5 Lite fonctionne sur le chipset MediaTek Dimensity 900 - que le OnePlus Nord CE 2 est confirmé utiliser - et on pense qu'il offrira également 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage.

En termes de capacités de batterie, l'Oppo Find X5 Pro serait livré avec une batterie de 5000 mAh et prend en charge la technologie de charge flash 80 W d'Oppo. L'Oppo Find X5 prendra apparemment également en charge la technologie de charge rapide, mais disposera d'une batterie de 4800 mAh. On prétend que le Find X5 Lite aura une batterie de 4500 mAh et prendra en charge une charge rapide de 65 W.

X5 Pro/X5 : Triple arrière (50MP principal, 50MP ultra large, téléobjectif 13MP), 32MP avant

X5 Lite : Triple arrière (64MP principal, 8MP ultra large, 2MP macro), 32MP avant

Sur la base des images officielles publiées par Oppo, ainsi que des fuites, la société s'associe à Hasselblad, brouillant davantage les frontières entre OnePlus et Oppo.

L'Oppo Find X5 Pro et le Find X5 devraient tous deux bénéficier de ce partenariat, la nouvelle unité de traitement d'image neurale MariSilicon d'Oppo devant être utilisée pour le traitement d'image AI, tandis que Hasselblad devrait être utilisé pour l'aspect de réglage des couleurs.

Les rumeurs suggèrent que l'Oppo Find X5 Pro et l'Oppo Find X5 seront équipés de deux capteurs Sony IMX766 de 50 mégapixels, l'un comme appareil photo principal et l'autre comme appareil photo ultra-large avec stabilisation optique de l'image. Il devrait également y avoir un téléobjectif de 13 mégapixels. Un capteur frontal de 32 mégapixels est attendu sur les deux modèles.

L'Oppo Find X5 Lite aurait une triple caméra arrière composée d'une caméra principale de 64 mégapixels, d'un ultra-large de 8 mégapixels et d'une macro de 2 mégapixels. La caméra frontale sera à nouveau de 32 mégapixels, selon des rumeurs.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur les Oppo Find X5 Lite, Find X5 et Find X5 Pro.

Oppo a tweeté quelques images officielles de l'arrière de l'une de ses prochaines séries Find X5, révélant un partenariat Hassleblad et confirmant davantage le boîtier de caméra unique à l'arrière.

Il s'agit de la #OPPOFindX5Series fluide, dynamique et gracieuse.

Voyez-le en action le 24 février. – OPPO (@oppo) 17 février 2022

Oppo a confirmé qu'il lancera sa série Find X5 le 24 février avant le Mobile World Congress.

Winfuture a publié les rendus du Find X5 et du Find X5 Lite après les rendus du Find X5 Pro.

Winfuture a publié un certain nombre de rendus de l'Oppo Find X5 Pro, ainsi qu'une liste de spécifications.

WinFuture/@rquandt

Les smartphones de la série Oppo Find X5 seraient lancés en Chine fin février.

Tipster Digital Chat Station et Abhishek Yadav ont révélé les spécifications supposées du Find X5 Pro sur Twitter.

In Morning Digital Chat Station a partagé #OPPO Find X5 Pro mais plus tard, il a supprimé ( https://t.co/GlYBoL666M )



PFEM10

6,7" 2K AMOLED LTPO 2.0

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

32MP IMX709

50MP IMX766 OIS + 50MP IMX766 + 13MP

Snapdragon 8 Gen1 + MariSilicon X

5000mAh

80W

50 watts sans fil pic.twitter.com/1Yv1uSPOBY – Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 12 janvier 2022

OnLeaks, en collaboration avec Prepp.in , a publié des rendus du prochain Oppo Find X5.

Je suis de retour du futur avec de superbes rendus 5K offrant votre tout premier aperçu qui, je suppose, sera publié en tant que successeur de #Oppo Find X3 Pro et donc probablement commercialisé sous le nom de #OppoFindX4Pro ou #OppoFindX5Pro ... #FutureSquad



Au nom de @prepp_in -> https://t.co/l2VL350Uyn pic.twitter.com/yMTa1FGoYc – Steve H.McFly (@OnLeaks) 28 décembre 2021

Oppo a révélé qu'il serait le premier fabricant de téléphones à intégrer le MediaTek Dimensity 9000 dans son appareil Find X de nouvelle génération en 2022.

Oppo a confirmé que son prochain téléphone phare comportera le processeur Snapdragon 8 Gen 1.

Oppo a annoncé une gamme de nouveaux développements d'appareils photo que nous verrons lancés dans les smartphones à l'avenir, y compris un zoom périscope amélioré et une technologie de décalage de capteur pour la stabilisation.

