Oppo Find X5 et Find X5 Lite rendent et fuient les spécifications

(Pocket-lint) - Nous avons déjà vu les rendus et les spécifications de l' Oppo Find X5 Pro grâce à une fuite majeure récente, c'est maintenant au tour de l'Oppo Find X5 5G standard et du Find X5 Lite moins cher.

Toute la famille Find X5 devrait être lancée fin février, mais voici une bonne indication de ce à quoi s'attendre.

On dit que l' Oppo Find X5 arbore un écran de 6,55 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il prendra en charge le HDR et la profondeur de couleur 10 bits, tandis qu'une caméra perforée sera placée en haut à gauche de l'écran.

Il fonctionnera sur le Qualcomm Snapdragon 888 plutôt que sur le dernier processeur 8 Gen 1 , prétend-on. 8 Go de RAM seront cependant à bord, avec 256 Go de stockage.

WinFuture , qui a publié les rendus des deux combinés, indique que l'appareil photo sera identique à celui du modèle Pro - appareil photo principal de 50 mégapixels, ultra-large de 50 mégapixels (avec OIS) et téléobjectif de 13 mégapixels.

La caméra frontale serait de 32 mégapixels.

L'Oppo Find X5 5G prendra également en charge une charge rapide de 80 W pour sa batterie de 4 800 mAh.

L'Oppo Find X5 Lite fait naturellement quelques réductions pour faire baisser le prix. Il y a un écran de 6,43 pouces, bien que la résolution soit la même - 2400 x 1080. Il aura un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une profondeur de couleur de 8 bits. On ne parle pas de HDR pour le plus petit modèle.

Elle et la version standard auront un capteur d'empreintes digitales sous l'écran.

Un processeur MediaTek Dimensity 900 dirigerait le spectacle, avec 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage.

L'unité de caméra arrière sera composée d'une caméra principale de 64 mégapixels, d'un ultra-large de 8 mégapixels et d'une macro de 2 mégapixels.

La caméra frontale sera à nouveau de 32 mégapixels.

Une batterie de 4500 mAh prendra en charge une charge rapide de 65 W.

Écrit par Rik Henderson.