Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo est sur le point de lancer un nouveau téléphone phare haut de gamme pour succéder au Find X3 Pro à partir de 2021, et il comportera une bosse de caméra tout aussi accrocheuse qui est sculptée et incurvée à partir de la vitre arrière.

Un ensemble complet de rendus officiels a fui - ainsi qu'une liste complète de spécifications - et indique une autre manière dont Oppo et OnePlus ne font plus qu'un : un partenariat avec Hasselblad.

OnePlus a annoncé pour la première fois un partenariat pluriannuel avec Hasselblad avec le lancement de sa série de téléphones 2021 , et la récente fuite d'Oppo suggère que nous allons voir une collaboration entre Hasselblad et Oppo.

Fait intéressant, les capteurs de l'appareil photo semblent être les mêmes que ceux du Find X3 Pro , avec deux capteurs Sony IMX766 de 50 mégapixels utilisés ; un dans le primaire et un autre dans la caméra ultra-large.

Bien que le matériel du capteur puisse être le même, le traitement et la reproduction des couleurs seront probablement différents. L'étiquette « Powered by MariSilicon » à l'arrière indique qu'Oppo utilisera sa nouvelle unité de traitement d'image neurale MariSilicon pour le traitement d'image AI, tout en utilisant Hasselblad probablement pour son réglage des couleurs dans un partenariat similaire à l'équipe OnePlus x Hasselblad.

Les rendus divulgués - publiés pour la première fois par WinFuture - montrent un téléphone élégant et poli dans les coloris Ceramic White et Ceramic Black, avec du verre incurvé à l'avant et à l'arrière pour lui donner une apparence vraiment mince sur le côté.

Sur le devant, on prétend qu'Oppo prévoit un écran AMOLED de 6,7 pouces avec la technologie LTPO, et il est susceptible d'atteindre des taux de rafraîchissement de pointe jusqu'à 120 Hz. Il s'agit d'un écran 10 bits avec une résolution de 3216 x 1440, ce qui signifie qu'il est pratiquement identique à l'écran du Find X3 Pro.

Les autres spécifications incluent le processeur Snapdragon 8 Gen 1 , ainsi que jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi qu'une batterie légèrement plus puissante de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide. On s'attend à ce qu'il s'agisse de la technologie de charge flash 80W d'Oppo.

Il devrait être lancé fin février, à peu près au même moment que le MWC à Barcelone, donc pas beaucoup de temps à attendre.

Écrit par Cam Bunton.