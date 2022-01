Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Reno 8 d'Oppo devrait être lancée cet automne. En tête du peloton devrait être le Reno 8 Pro en tant que modèle haut de gamme. Eh bien, les premières photos en direct de cet appareil sont récemment apparues en ligne.

LetsGoDigital a publié une série d'images montrant le téléphone Oppo qui n'a pas encore été annoncé. Ils proviennent d'un brevet de conception que Guangdong Oppo Mobile Telecommunication a déposé en Chine, et ils révèlent de nouvelles couleurs et plus encore.

Selon les images du produit du brevet, le téléphone phare dispose d'un appareil photo spécialement conçu, le boîtier de l'appareil photo s'étendant sur toute la largeur du téléphone et environ un tiers de l'ensemble du panneau arrière. La triple caméra elle-même est focalisée sur la gauche ; c'est une disposition verticale avec le flash LED vers la droite. Cela rappelle en fait l'arrangement sur l'Oppo Reno 6.

Les images de brevet montrent également trois options de couleurs pour le téléphone : noir, argent et dégradé de bleu. Enfin, les images de brevet révèlent le côté du téléphone, notamment que l'appareil photo ne dépasse que légèrement.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Il convient de noter que ces images sont remarquablement différentes de la série Oppo Find X5 prévue ce printemps. Ce téléphone semble avoir un boîtier de caméra de forme étrange, comme vous pouvez le voir sur ces images récemment divulguées.

Écrit par Maggie Tillman.