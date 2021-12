Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo est une marque de téléphones qui n'a pas peur d'expérimenter. Besoin d'une preuve ? Il suffit de regarder la bosse de la caméra sur son prochain produit phare.

OnLeaks, en collaboration avec Prepp.in , a publié des rendus du prochain Oppo Find X5. (Vraisemblablement, Oppo saute le X4, car le numéro 4 est généralement évité en Chine.) Il n'est pas clair si le modèle illustré est un X5 standard ou une version pro, mais une chose est claire : cette bosse de caméra n'est pas votre bosse de caméra typique . Au lieu d'avoir un boîtier carré, il est incliné, créant une forme unique.

Les rendus montrent également clairement deux gros capteurs et un troisième plus petit au-dessus du flash. Pour référence, le prédécesseur du téléphone, le Find X3 , avait trois grands capteurs et un petit. Cela signifie que le Find X5 semble abandonner un capteur de caméra, peut-être l'objectif du microscope.

Je reviens du futur avec de superbes rendus 5K offrant votre tout premier aperçu qui, je suppose, sera publié en tant que successeur de #Oppo Find X3 Pro et donc probablement commercialisé sous le nom de #OppoFindX4Pro ou #OppoFindX5Pro ... #FutureSquad



Au nom de @prepp_in -> https://t.co/l2VL350Uyn pic.twitter.com/yMTa1FGoYc – Steve H.McFly (@OnLeaks) 28 décembre 2021

Mis à part le module de caméra de forme étrange, le téléphone ressemble beaucoup au Find X3. L'affichage et la conception globale sont tous très familiers.

Le Find X5 devrait comporter un écran de 6,78 pouces à 120 Hz, 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage. Actuellement, on pense également qu'il fonctionnera sur un chipset MediaTek Dimensity 9000. Cependant, tous les modèles de la série Find X3 arboraient des puces Snapdragon. Ainsi, on pourrait supposer que le Find X5 Pro se lance avec un chipset Snapdragon (probablement le 8 Gen 1), mais ce dernier rapport suggère le contraire.

L'Oppo Find X5 sera peut-être annoncé au début de l'année prochaine, en mars. Restez à l'écoute de Pocket-lint pour les dernières mises à jour sur la nouvelle série.

Meilleur smartphone 2021 : nous testons, évaluons et classons les meilleurs téléphones mobiles disponibles à l'achat Par Chris Hall · 30 Décembre 2021