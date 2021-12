Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - À la mi-novembre 2021, lorsque MediaTek a annoncé son processeur phare, Dimensity 9000 , le fabricant de puces taïwanais na pas révélé les partenaires phares de nouvelle génération qui utiliseraient son matériel de premier plan.

Un mois après cette annonce, tout a changé : Oppo a révélé quil serait le premier fabricant de téléphones à intégrer Dimensity 9000 dans son appareil Find X de nouvelle génération en 2022.

Lappareil qui sera précisément fait lobjet dun débat, car Oppo vient également de révéler son propre MariSilicon interne, qui figurerait dans la prochaine série Find X4. Cependant, il sagit dune NPU (unité de traitement neuronal) de 6 nm conçue pour le traitement dimages. Il ny a aucune raison distincte pour laquelle le NPU dOppo ne peut pas établir de liaison avec le processeur de processus 4 nm de MediaTek dans cet appareil.

Alors pourquoi lutilisation de Dimensity 9000 est-elle intéressante ? En raison de certaines des caractéristiques principales, cela facilite. Avec la prise en charge de résolutions de caméra jusquà 320 mégapixels, lOppo Find X4 pourrait-il être doté de la caméra mobile la plus haute résolution que nous ayons jamais vue ? Il existe également une prise en charge dun taux de rafraîchissement décran jusquà 144 Hz (à une résolution WQHD +), ce qui suggère que le combiné phare pourrait également utiliser un panneau superfluide.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 16 Décembre 2021

Ce nest pas seulement Oppo qui soutient le dernier produit phare de MediaTek, Redmi confirmant que le K50 abritera également le Dimensity 9000. Cest particulièrement intéressant car ce combiné sera essentiellement une variante du Xiaomi 12 - ce dernier appareil qui est déjà confirmé dutiliser à la place Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm .

De plus, il existe un support officiel de Vivo et Honor , bien que précisément dans lequel des combinés 2022 de ces sociétés ne soit pas encore clair (nous devinons X80 Pro+ et View 50). Mais cela montre une chose : lascension de MediaTek dans les rangs est très réelle et, dans Dimensity 9000, la société a une perspective très réelle de montrer à quel point elle peut être un grand frappeur.