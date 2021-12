Le téléphone pliable Oppo Find N dévoilé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo dévoilera officiellement son premier smartphone pliable phare le jour 2 de son événement Oppo Inno Day la semaine prochaine. Cependant, comme cest désormais le cas pour lentreprise, elle taquine lappareil avant cette date.

Non seulement il a publié un bref extrait de l Oppo Find N sur Twitter, mais le chef de produit Pete Lau (anciennement de OnePlus) a écrit une lettre ouverte détaillant certaines de ses fonctionnalités.

LOppo Find N est en développement depuis quatre ans, déclare-t-il, avec le premier prototype construit en avril 2018.

Lentreprise ne voulait pas sortir un modèle grand public tant quil nétait pas à la fois utile et solide, cependant, ce quelle pense maintenant être le cas : "Avec le Find N, nous avons résolu les principaux problèmes des précédents smartphones pliables, tels que le laffichage et la durabilité globale de lappareil, en inventant peut-être les meilleures conceptions de charnière et daffichage disponibles aujourdhui. Nous sommes impatients de vraiment faire avancer lexpérience de lécran pliant », écrit Lau.

Le téléphone lui-même sera expliqué en détail le 15 décembre à Oppo Inno Day. Nous espérons lhéberger ici sur Pocket-lint plus près du temps .