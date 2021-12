Oppo Find N est le premier téléphone pliable grand public de la marque

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo travaille sur des téléphones pliables depuis un certain temps, mais nest pas assez satisfait des résultats pour publier un appareil. Nous avons vu des brevets officiels et même des photographies de prototypes en 2019, mais rien na jamais vu le jour. Maintenant, cela va changer.

Aujourdhui, la société a dévoilé lOppo Find N, son premier produit phare pliable et la version accessible au public de lOppo Peacock que nous avons vu fuir en novembre.

En créant lOppo Find N, la société a déclaré quelle avait pour objectif de garantir que plusieurs fonctionnalités clés étaient atteintes. À savoir quil avait une "bonne sensation de main", un rapport hauteur/largeur satisfaisant, une charnière solide et un "écran serein", ainsi que plusieurs innovations logicielles.

En mode téléphone standard, lOppo Find N dispose dun écran Full HD de 5,49 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 18:9, mais dépliez-le et vous obtenez un écran OLED de 7,1 pouces avec LTPO 120 Hz, une luminosité maximale de 1 000 nits et un aspect 8,4: 9 rapport.

Oppo dit que le téléphone est soigneusement construit avec une structure à 12 couches surmontée de Gorilla Glass Victus pour assurer une qualité de construction solide, un pli minimal dans la partie pliante de lécran et un système de charnière performant également. En effet, les tests montrent que le Find N peut gérer au moins 200 000 plis sans problème.

Il est également conçu pour être utilisé en mode dit FlexForm où vous pouvez le plier de 50 à 120 degrés et lutiliser de cette façon. Imaginez que vous ouvrez un ordinateur portable et vous aurez une idée de la façon dont cela fonctionnera.

À lintérieur, il possède également des spécifications décentes avec un chipset Qualcomm Snapdragon 888 , jusquà 12 Go de RAM LPDDR5 + 512 Go de stockage UFS 3.1 et une batterie de 4 500 mAh. LOppo Find N dispose également dune charge rapide SuperVOOC de 33 W, dune charge AirVOOC de 15 W et dune charge sans fil inversée de 10 W.

En ce qui concerne lappareil photo, lOppo Find N dispose dune configuration à trois caméras comprenant un capteur principal Sony IMX 766 de 50 MP, un objectif ultra-large de 16 MP et un téléobjectif de 13 MP. Il y a aussi des caméras selfie sur les deux écrans. Un point culminant intéressant ici est que si vous prenez des photos damis, vous pouvez utiliser le téléphone dans sa forme dépliée et lécran extérieur peut afficher ce que vous voyez afin quils puissent poser comme ils le souhaitent.

Étant donné que le téléphone peut être déplié, il peut également être utilisé comme son propre trépied. Dépliez-le et utilisez la charnière pour obtenir le bon angle pour les photos mains libres, y compris les prises de vue en accéléré et le ciel nocturne.

Les joueurs seront également ravis dapprendre quil existe également un moteur linéaire à axe X pour le grondement des jeux et des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos .

LOppo Find N sort dabord en Chine, sans savoir sil sera plus largement disponible par la suite.