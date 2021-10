Oppo pourrait avoir son propre chipset interne pour les téléphones dici 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble quOppo souhaite avoir plus de contrôle sur le matériel alimentant ses appareils mobiles.

Le fabricant chinois aurait commencé à travailler sur son propre chipset, selon Nikkei Asia , qui a déclaré quil pourrait atterrir juste à temps pour les nouvelles versions de téléphones en 2023 ou 2024. Apparemment, Oppo prévoit dutiliser un processus de fabrication de puces de 3 nanomètres avec TSMC.

Les offres demploi précédentes suggèrent également quOppo a également embauché des experts en IA et des développeurs de puces de Qualcomm, Huawei et MediaTek.

Additionnez le tout et Oppo semble clairement sur le point de devenir lun des nombreux fabricants de téléphones qui investissent désormais dans leurs propres chipsets.

Apple, Huawei, Samsung et Google - pour nen nommer que quelques-uns - ont tous des systèmes sur puce conçus en interne (également appelés SoC). Apple a la série A, Huawei a Kirin, Samsung a Exynos et Google a récemment présenté le processeur Tensor pour Pixel 6.

Il nest donc pas surprenant dapprendre quOppo envisage lun des siens.

Comme les autres avant lui, Oppo essaie probablement ses propres puces non seulement pour pouvoir créer des smartphones plus puissants avec plus de voix que jamais, mais aussi pour réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs de semi-conducteurs tiers - comme MediaTek et Qualcomm - qui alimentent actuellement Oppo. dispositifs.