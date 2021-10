Oppo ColorOS 12 : fonctionnalités, date de sortie et tout ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - ColorOS est la version dOppo dun skin Android personnalisé. Celui quil pré-charge sur tous ses téléphones hors de la boîte, mais avec la prochaine version, il y a un peu plus dintrigue. Plus tôt en 2021, il a été annoncé que OnePlus et Oppo publieraient un système dexploitation unifié sur tous ses appareils.

Cela signifie - avec ColorOS 12 et Oxygen OS 12 (déjà annoncé) - nous sommes susceptibles de voir les lignes autrefois distinctes entre les deux devenir très floues. Voici tout ce que vous devez savoir sur ColorOS 12, construit - bien sûr - sur Android 12 .

Déploiement à partir de décembre 2021

Sera disponible pour 110 téléphones dici la fin de 2022

Selon votre appareil, le moment où vous obtenez le logiciel sera différent. Cependant, le déploiement commence en décembre 2021 pour le Find X3 Pro , avec dautres appareils recevant la mise à jour à un moment donné en 2022. Le plan est davoir tous les appareils inclus exécutant le logiciel dici la fin de cette année.

Lun des principaux objectifs dOppo pour ColorOS 12 est de rendre la conception plus inclusive pour différentes régions et langues. Cela signifie ajuster lespacement et la conception de sorte que lorsque les titres des applications apparaissent dans des langues contenant des phrases et des mots plus longs, cela sadapte naturellement.

Oppo a également travaillé sur ses différentes traductions linguistiques pour les rendre plus précises, notamment le néerlandais et le russe. Il est proposé dans 67 langues, avec une interface utilisateur et une mise en page du contenu adaptées à chacune.

La présentation des informations des différentes interfaces de lapplication a été réorganisée pour les rendre plus intuitives et simples à utiliser. De plus, il a été rendu plus adaptatif afin quil puisse sadapter à nimporte quelle taille et échelle de téléphone. Cela suggère quOppo lancera éventuellement un téléphone au grand public avec un écran pliable/flexible, où la taille de lécran change de taille.

Comme OxygenOS 12, les icônes dapplication dans la nouvelle version de ColorOS auront un élément 3D subtil pour les rendre moins plates. La personnalisation est toujours possible, avec davantage de formes et de tailles dicônes dapplication préinstallées, y compris les icônes Material classiques de Google.

Dans Android 12, lorsque vous modifiez votre fond décran, la couleur daccentuation de votre interface utilisateur change également. Dans ColorOS, il y a quelque chose dassez similaire. Vous pouvez choisir un thème de couleur dans lécran de personnalisation ou choisir de choisir quatre couleurs différentes dans le fond décran de votre écran daccueil et les utiliser comme thème.

Peut-être quelque chose qui aurait dû exister beaucoup plus tôt : Battery Dashboard. Il vous permet de voir en détail la quantité dénergie utilisée par votre téléphone tout au long de la journée, afin que vous puissiez repérer toute consommation dénergie importante et voir quelles applications pourraient consommer trop de jus de votre batterie.

Cela inclut une option déconomie dénergie en un seul clic qui vous permet de fermer rapidement toutes les applications qui, selon elle, consomment beaucoup dénergie, les empêchant de siroter votre précieuse batterie lorsquelles nen ont pas besoin. Il existe également dautres options rapides, répertoriées par Oppo : "désactivation des activités en arrière-plan, activation de la luminosité automatique, désactivation du mode hautes performances, désactivation de la 5G, désactivation du taux de rafraîchissement 120 Hz/90 Hz, désactivation du GPS, réglage du temps dextinction automatique de lécran à 30 s , désactivation de léclairage de bord, et plus encore."

Dans le cadre de ses efforts pour rendre ColorOS plus inclusif et accessible, il existe une nouvelle option dans le menu détalonnage de laffichage qui permet aux utilisateurs de créer un profil de couleur amélioré personnalisé en fonction de la façon dont ils voient les couleurs. Pour lactiver, vous exécutez un simple test de vision des couleurs qui évalue la façon dont vous voyez les couleurs, il peut ensuite déterminer si vous avez besoin dune amélioration de la vision des couleurs à appliquer.

Lun des changements les plus importants - ou du moins les plus importants - est que le logiciel est plus rapide, plus fluide et moins gourmand en batterie. Oppo dit quil prend 30% moins de mémoire que ColorOS 11, et que cela pourrait également conduire à une augmentation de 20% de la durée de vie de la batterie.

De plus, en utilisant une technique appelée découplage de code, il évite la fragmentation de la mémoire, ce qui la maintient fluide et rapide plus longtemps. Cela devrait signifier que les performances matérielles de votre téléphone ne se dégradent que de 2,75 % sur trois ans. En bref : il devrait toujours se sentir rapide et lisse 2 à 3 ans après son achat.

Celui-ci semble être une fonctionnalité que de nombreux fabricants tentent de mettre en place récemment. PC Connect vous permettra de connecter votre téléphone à votre ordinateur de bureau ou ordinateur portable Windows et de lutiliser pour contrôler votre téléphone. Lorsquil sera lancé - plus tard dans ColorOS 12.1 - il ne nécessitera quune application à télécharger sur votre PC, puis vous pourrez vous connecter sans fil.

Cela permet denvoyer rapidement des photos et des fichiers multimédias de votre téléphone vers votre PC. En utilisant des vitesses allant jusquà 45 Mo/s, vous pourrez transférer environ 500 photos en une minute.

La version dAndroid 12 de Google est livrée avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont beaucoup sont incluses dans ColorOS 12. Cela signifie que vous obtenez le tableau de bord de confidentialité, ainsi que des indicateurs de microphone et de caméra pour vous informer lorsquune application les utilise. Il inclut également de nouvelles fonctionnalités daccessibilité ajoutées à Android 12.

Un autre objectif majeur était de se rapprocher dAndroid stock en réduisant le nombre dapplications préinstallées et pour des choses comme les messages, le téléphone et les contacts, en utilisant les applications de Google plutôt que les siennes. Cela signifie également, malheureusement, quil ny a pas dapplication Relax pré-installée.

Si vous avez un téléphone Oppo des deux dernières années, la réponse est probablement : oui. Oppo a des plans ambitieux pour déployer le logiciel sur 110 modèles différents dici la fin de 2022.

Les appareils inclus dans le plan de déploiement vu par Pocket-lint incluent :

Trouver X3 Pro

Trouver X3 Néo

Trouver X3 Lite

Trouver X2 Pro

Trouver X2 Néo

Trouver X2 Lite

Trouver X2

Réno 6 Pro

Réno 6

Réno 4 Pro

Réno 4

Réno 4 Z

Zoom 10x Réno

A94

A74 5G

A73

A74

A54

A53

A53s

A16