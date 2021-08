Oppo lancera la série Reno 6 le 7 septembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo a annoncé quil dévoilerait sa prochaine itération dappareils de la série Reno le 7 septembre, et comme dautres appareils Reno dans le passé, il semble que les marchés de lancement seront un peu limités.

La série de téléphones comprendra les Reno 6 5G, Reno 6 Pro 5G et Reno Z 5G, et sera lancée sur les marchés MEA (Moyen-Orient et Afrique), ce qui signifie quil ne semble pas probable quils soient disponibles en Europe ou au Royaume-Uni. cette fois-ci.

Comme vous pouvez déjà le voir daprès le nom, les trois téléphones seront équipés de la 5G et - si les précédentes gammes Reno sont un indicateur - le modèle "Z" sera le moins cher, suivi du Reno 6 ordinaire, puis du plus cher "Pro maquette.

Lune des raisons pour lesquelles ils ne semblent pas être lancés en Europe pourrait être due à des similitudes avec les modèles de la série Find X. Du point de vue de la conception et des spécifications, il y a eu des similitudes frappantes entre les téléphones des séries Find X et Reno dans le passé, et cette année, il semble que la même chose se reproduise.

Daprès ce que la société a montré du Reno 6 Pro, il semble quil sagisse essentiellement dune version modifiée du Find X3 Neo . Cela inclut la conception et léquiper de la même charge rapide de 65 W. Les autres fonctionnalités comprenaient des effets bokeh dans les vidéos de portrait et une fonction déclairage AI dans la vidéo.

La famille Reno 6 sera lancée le 7 septembre, date à laquelle nous découvrirons tous les tenants et aboutissants des produits.