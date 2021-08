Les futures caméras de téléphone dOppo utiliseront un OIS à cinq axes et dincroyables capacités de zoom optique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo a annoncé une série de nouveaux développements dappareils photo que nous verrons lancés dans les smartphones à lavenir, et devrait voir Oppo maintenir sa position comme lun des leaders dans le domaine.

Deux développements importants mentionnés lors de son événement Future Imaging incluent un zoom périscope amélioré et une technologie de déplacement du capteur pour la stabilisation.

Le premier dentre eux verra les téléphones Oppo équipés dun zoom périscope qui peut offrir un zoom optique continu entre des distances focales de 85 à 200 mm. En supposant que le réglage du zoom 1x sur lappareil photo principal soit réglé sur quelque chose comme léquivalent de 26 mm, cela signifierait un zoom optique entre 3,3x et 7,7x.

Bien que nous ayons déjà vu de nombreux téléphones offrir deux distances focales de "zoom optique", il ny en a pas beaucoup qui y parviennent en utilisant un seul appareil photo. Au lieu de cela, nous voyons généralement un appareil photo dédié 2x ou 3,3x et un autre objectif offrant un zoom 5x ou 10x.

Avec la technologie de zoom continu dOppo, nous pourrons zoomer en douceur entre ces deux niveaux de zoom optique avec le même appareil photo. Une technologie appelée « Tunnel Magnetoresistance Sensor » (TMR) permet aux lentilles du modèle de caméra périscopique de se déplacer en douceur.

De plus, Oppo développe ce quil appelle un système "OIS à 5 axes" pour ses caméras principales qui utilise une technologie de décalage de capteur, similaire à l iPhone 12 Pro Max .

Considérez cela comme une version téléphonique de la stabilisation dans le corps utilisée par de nombreuses caméras dédiées modernes. À laide de moteurs à roulements à billes, le capteur lui-même peut se déplacer horizontalement, verticalement et rouler, et fonctionne en conjonction avec un algorithme dIA pour compenser tout mouvement. Cela signifie que les prises de vue en basse lumière et les prises de vue en mode nuit seront plus nettes et moins susceptibles de se brouiller avec des tremblements.

Oppo dit que sa technologie OIS sera disponible dans les smartphones à partir du premier trimestre 2022, ce qui suggère que nous la verrons probablement dans le suivi du Find X3 Pro de 2021.

Une autre technologie annoncée par Oppo est son propre capteur de caméra. Son nouveau capteur RGBW (rouge, vert, bleu, blanc) est censé capturer plus de lumière et réduire le bruit. Il utilise une méthode de regroupement de pixels 4 en 1 populaire pour capturer des couleurs, des détails et une lumière plus précis, ainsi que des algorithmes sophistiqués pour améliorer la peau, les textures et le contraste.

Avec tout cela et la caméra sous-écran précédemment annoncée , Oppo souhaite clairement se présenter à la tête du jeu de caméra mobile.

Bien sûr, la preuve du pudding - comme toujours - est dans le fait de manger. Cela signifie que nous devrons attendre que tout cela devienne un produit officiellement lancé avant de pouvoir voir si tout cela est aussi excitant quOppo le laisse paraître.

Comme mentionné, la nouvelle technologie OIS sera un téléphone au début de lannée prochaine, tandis que le nouveau capteur RGBW sera disponible dans un téléphone à partir de fin 2021.