Oppo annoncera une nouvelle technologie de caméra sous-écran le 4 août

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le géant des smartphones, Oppo, va annoncer une nouvelle technologie de caméra sous-écran lors dun événement le 4 août. La société a annoncé le déménagement sur Weibo.

Pour Oppo, il sagirait dune version de deuxième génération de la technologie quil avait présentée sur un prototype dappareil en 2019, marquant un écart assez important entre sa première annonce et cette prochaine évolution.

Le fabricant na encore mis en œuvre aucune forme de caméra sous-écran dans un produit disponible dans le commerce, ce qui suggère quil pense quil nest pas encore prêt pour une consommation de masse.

Alors que les fabricants de smartphones sefforcent de réduire toutes les frontières et les interruptions sur les écrans de leurs téléphones, nous allons voir apparaître de plus en plus de caméras sous-écran au cours des deux prochaines années.

Au cours des trois ou quatre dernières années, nous avons vu des smartphones avec des lunettes de plus en plus réduites et des caméras selfie passer du cadre à lécran. Dabord comme une encoche qui coupait lécran, avant la plupart sinstallaient sur un appareil photo de style perforateur.

Le prochain développement consiste à cacher une caméra sous lécran pour que vous ne puissiez pas la voir. Les itérations actuelles utilisent techniquement un deuxième écran transparent plus petit placé dans la partie supérieure de lécran.

Actuellement, le seul smartphone disponible avec une caméra intégrée est le ZTE Axon 20 , mais nous nous attendons à ce que ce téléphone soit rejoint par quelques autres au cours des 12 prochains mois environ.

Des rumeurs ont suggéré que Samsung lutiliserait dans ses téléphones pliables cette année , et maintenant Oppo se rapproche également de son lancement sur un vrai téléphone.

Il convient de se rappeler quOppo révèle souvent des avancées technologiques - en particulier en ce qui concerne la technologie des appareils photo et la charge rapide - sans dire quels téléphones les obtiendront.

Elle aime être vue à la pointe des innovations. Ainsi, alors quil annoncera une caméra sous-écran de deuxième génération le 4 août, il nannoncera probablement pas de nouveaux smartphones.