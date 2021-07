Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo est-il sur le point de lancer un téléphone de jeu ? Des rendus ont été révélés dans le cadre dune certification de lOffice de lUnion européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui suggère quils pourraient être entrants, comme la rapporté 91Mobiles .

Oppo nest pas étranger à lexploration de différentes avenues. Son concept enroulable X 2021 - que nous avons vu pour de vrai plus tôt dans lannée - montre à quel point son équipe de recherche et développement pousse les concepts et les idées de conception à devenir une réalité.

Un téléphone de jeu nest pas un nouveau concept en soi, mais cest un nouveau territoire pour Oppo. Et avec Asus ROG , Lenovo Legion et (une sorte de ZTE) Nubia Red Magic qui dominent largement le segment, il ne manque pas une forte concurrence.

Alors, que pouvez-vous attendre dun téléphone de jeu Oppo ? Jusquà présent, nous navons quune poignée dimages pour continuer. Mais cela aide quelque peu à renverser la vapeur, montrant un design similaire à celui de la concurrence, avec des sections adhérentes et des lignes stylisées à larrière.

Notez quil ny a pas de caméra frontale visible, pour ne pas interrompre le jeu à lécran. Au lieu de cela, la lunette légèrement plus grande est probablement là où la caméra est cachée, à moins quil ne sagisse dun sous-écran ou dune unité contextuelle cachée quelque part - mais nous en doutons.

Le côté ne semble pas montrer quoi que ce soit dinhabituel, comme des déclencheurs dépaule, cependant, nous nous demandons donc quelle sera la proposition unique dOppo sur ce marché. Peut-être que ce sera lun de ceux qui battront tous les autres en livrant dabord un chipset Qualcomm Snapdragon 888 Plus .

Le temps nous le dira, donc si cest réel, nous nous demandons quand Oppo lèvera officiellement le voile sur le potentiel de son téléphone de jeu …