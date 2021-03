Trucs et astuces pour Oppo Find X3 Pro: 15 fonctionnalités impressionnantes de ColorOS 11 à essayer

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dernier téléphone phare dOppo est excellent, de presque toutes les manières imaginables. Et comme cest toujours le cas pour Oppo, le skin Android ColorOS avec lequel il est chargé est plein à craquer avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Certains dentre eux vous aident à tirer le meilleur parti de votre téléphone, et dautres sont simplement utiles à savoir.

Que vous souhaitiez savoir comment accéder à cette caméra de microscope folle, prendre une capture décran à trois doigts ou créer votre propre animation Always-On Display, nous vous décrirons nos meilleurs conseils. Regardez la vidéo ci-dessous ou suivez simplement le guide écrit, ce qui est le plus simple pour vous.

Cela peut sembler peu important à activer, mais avec un écran aussi grand, atteindre le haut pour faire glisser vos notifications peut être pénible. Et faire glisser vers le bas sur un écran daccueil fait descendre loutil de recherche Oppo par défaut.

Pour faciliter laccès à vos notifications, vous pouvez activer la fonction «glisser vers le bas pour obtenir vos notifications».

Pincez votre écran daccueil, puis faites glisser votre doigt sur la petite barre qui apparaît jusquà ce que vous voyiez `` Plus . Maintenant, appuyez dessus et sélectionnez `` Glisser vers le bas sur lécran daccueil et choisissez `` tiroir de notification . Désormais, chaque fois que vous faites glisser votre doigt vers le bas sur votre écran daccueil, vous accédez à vos notifications et à la vignette des paramètres rapides.

Le Find X3 Pro a un affichage net et rapide, mais la résolution maximale et la fréquence dimages ne sont pas activées par défaut. Pour les activer, accédez à Paramètres> Affichage et luminosité et faites défiler jusquà `` Plus . Appuyez dessus, et sur lécran suivant, vous verrez les options `` Résolution de lécran et `` Taux de rafraîchissement de lécran . Pour choisir les paramètres maximum, réglez la résolution de lécran sur QHD + et le taux de rafraîchissement sur «Élevé».

Regarder du contenu HDR conduit souvent à une image plus sombre, donc pour léclaircir, vous pouvez basculer sur le `` mode vidéo Brighten HDR . Vous le trouverez dans Paramètres> Affichage et luminosité sous loption de menu `` Plus , tout comme les paramètres de résolution et de fréquence dimages.

Comme le True Tone de liPhone, le Find X3 Pro peut ajuster sa balance des blancs automatiquement en fonction de la lumière ambiante de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Restez dans le menu des paramètres daffichage principal et activez linterrupteur pour «Affichage de la tonalité de la nature». Cela signifie - le plus souvent, une température de lécran plus chaude - mais vous devriez remarquer quil réagit un peu comme le papier le ferait sous un éclairage ambiant.

Laffichage permanent est une fonctionnalité intéressante, vous montrant une horloge constante ainsi que toutes les notifications que vous avez en attente pendant que votre téléphone est en veille. Mais avec la dernière version dOppo de ColorOS, vous pouvez créer le vôtre.

Allez dans Paramètres> Personnalisations et sélectionnez «Toujours affiché». Appuyez sur licône plus dans le coin supérieur et choisissez maintenant le style daffichage permanent souhaité dans la liste contextuelle.

Sur lécran suivant, vous pouvez choisir les détails les plus fins, si vous avez choisi un motif personnalisé, vous dessinez avec votre doigt sur lécran en créant une animation un peu comme un spirographe. Vous pouvez également choisir la couleur, la forme et le style du pinceau. Appuyez sur `` suivant et choisissez maintenant votre style dhorloge, la couleur du texte et les autres informations que vous souhaitez afficher.

Comme laffichage permanent, vous pouvez personnaliser lanimation dempreintes digitales qui saffiche lorsque vous déverrouillez le téléphone. Restez dans lécran de personnalisation et choisissez «Animation dicônes dempreintes digitales». Vous avez le choix entre huit, alors sélectionnez celui que vous aimez, puis revenez pour enregistrer.

Une fonctionnalité intéressante est la possibilité de lancer rapidement une application immédiatement après le déverrouillage du téléphone. Si vous avez une application à laquelle vous souhaitez accéder rapidement et facilement, cest très utile.

Allez donc dans Paramètres> Outils pratiques> Lancement rapide et activez-le. Appuyez maintenant sur le bouton "Modifier" et choisissez les fonctions de raccourci ou les applications auxquelles vous souhaitez accéder. Par exemple, vous pouvez le faire aller directement pour créer un nouvel événement de calendrier, ou composer un nouveau massage de texte, ou simplement lancer votre application de liste de tâches pour noter un rappel rapide.

Pour lutiliser, maintenez votre doigt appuyé sur votre capteur dempreintes digitales lorsque vous déverrouillez votre téléphone et maintenez-le enfoncé jusquà ce que vos raccourcis apparaissent. Passez maintenant à lapplication ou à la fonction que vous souhaitez lancer.

Pour prendre rapidement une capture décran, vous pouvez faire glisser vers le bas avec trois doigts au lieu de faire des combinaisons de boutons. Si cela ne fonctionne pas pour vous, il se peut quil ne soit pas encore activé. Dirigez-vous vers Paramètres> Outils pratiques> Gestes et mouvements. Activez maintenant loption `` Glisser vers le bas avec 3 doigts pour prendre une capture décran .

Si vous le souhaitez, vous pouvez réactiver lécran de votre téléphone chaque fois que vous décrochez votre téléphone. Dans le même menu de paramètres Gestes et mouvements que le dernier conseil, assurez-vous simplement que loption `` Lever pour se réveiller est activée. Désormais, à chaque fois que vous décrochez votre téléphone, lécran sallume.

Oppo a lenregistrement décran dans son dernier logiciel, mais plus impressionnant encore, vous pouvez vous enregistrer avec la caméra frontale en même temps si vous lactivez. Allez dans Paramètres> Outils pratiques et «Enregistrement décran». Maintenant, appuyez sur loption `` caméra frontale et vous vous enregistrerez en même temps que lenregistrement de lécran. Vous apparaissez dans une petite fenêtre circulaire dès que vous commencez à enregistrer, et vous pouvez la faire glisser nimporte où sur lécran.

Il sagit dune fonctionnalité assez standard sur de nombreux téléphones Android ces jours-ci, mais vous pouvez lancer lAssistant Google en appuyant sur le bouton dalimentation pendant une demi-seconde. Activez simplement loption dans Paramètres> Outils pratiques.

Si vous voulez savoir combien de notifications vous attendez au lieu davoir une collection dicônes dapplication dans la barre détat, vous pouvez lactiver. Accédez à Paramètres> Barre de notification et détat, puis appuyez sur `` Icônes de notification , puis choisissez `` Nombre de notifications dans la liste.

Lune de nos fonctionnalités ColorOS préférées est lapplication Relax qui nous aide à nous endormir la nuit lorsque nous réfléchissons trop * aux gestes * à tout. Ouvrez Oppo Relax et appuyez sur licône qui ressemble à des faders de mixage. Ici, vous pouvez ajouter des couches de son et régler le volume à votre convenance. Pour supprimer ceux que vous naimez pas, appuyez simplement sur le son et maintenez-le enfoncé et appuyez sur le petit X pour le supprimer.

Ouvrez lappareil photo, appuyez sur «Plus», puis choisissez «Microscope». Maintenant, vous avez besoin dune main vraiment ferme et de vous rapprocher de votre sujet. Il est difficile de bien faire la mise au point, mais les effets sont très amusants.

Oppo a un mode vidéo de nuit dans son dernier téléphone. Pour lactiver, lancez la caméra et choisissez loption vidéo. Maintenant, appuyez sur le bouton `` AI sur le panneau latéral, et la quantité de lumière et de luminosité augmentera considérablement. Malheureusement, la stabilisation en souffre un peu, il est donc préférable de prendre des photos panoramiques assez statiques ou lisses.

Alors là vous lavez. 15 conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre téléphone phare Oppo.

Écrit par Cam Bunton.