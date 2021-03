Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo a retiré sa dernière série de smartphones de premier plan, et pour cette année, lapproche adoptée en 2020 avec la série Find X2 est légèrement remaniée.

Le produit phare de la famille Find X3 est - bien sûr - le Find X3 Pro, et il possède à peu près toutes les meilleures spécifications que vous espérez trouver dans un téléphone ultra-premium.

Comme cela avait été divulgué dans les semaines précédant le lancement, le design séloigne du look ennuyeux de `` caméra dans un rectangle en saillie utilisé par tous les autres fabricants de smartphones.

Au lieu de cela, Oppo a utilisé un morceau de verre et la courbé pour former une rampe transparente jusquau boîtier de la caméra.

Lécran de 6,7 pouces à lavant a une résolution QHD + et est légèrement incurvé sur les bords, mais - plus important encore - peut atteindre des fréquences dimages jusquà 120 ips avec son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Avec une luminosité maximale de 1300 nits et la certification HDR10 +, il promet dêtre un panneau brillant pour toutes sortes de contenus. Quil sagisse des dernières émissions HDR sur Netflix ou des jeux à taux de rafraîchissement élevé sur le Play Store, il vous couvre.

Il est alimenté en interne par le dernier chipset Qualcomm: le Snapdragon 888 . Il dispose également de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage et dune batterie assez lourde de 4500 mAh qui peut se recharger très rapidement avec une connexion filaire de 65 W ou un support sans fil de 30 W.

En ce qui concerne les caméras, Oppo fait un peu bouger les choses en mettant le même capteur Sony de 50 mégapixels dans les caméras principales et ultra-larges.

Celles-ci sont jointes par une caméra à zoom optique 2x et une micro-lentille qui agit un peu comme un microscope, vous permettant dentrer directement dans les fibres de tissu ou les sous-pixels dun écran.

Alors que lannée dernière, le `` Neo était alimenté par une puce de milieu de gamme, la série X3 a changé cette approche et - à la place - a placé le processeur phare de lannée dernière à lintérieur.

Cela signifie que vous obtenez un puissant processeur Snapdragon 865 à lintérieur et quil partage bon nombre des mêmes fonctionnalités que le modèle Pro. Plus précisément, vous obtenez une batterie de 4500 mAh avec une charge filaire rapide de 65 W plus 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Vous obtenez même un écran compatible HDR10 +, bien que - le téléphone étant plus petit et plus mince - lécran mesure 6,55 pouces et FHD + avec une luminosité maximale de 1100 nits.

Cest 90Hz, pas 120Hz, et les caméras à larrière sont également légèrement différentes. Il a le même appareil photo principal de 50 mégapixels et un zoom téléobjectif de 13 mégapixels, mais une résolution plus basse de 16 mégapixels ultra-large. Il dispose également dun objectif macro séparé de 2 mégapixels.

Quant au Lite, cest le bébé du peloton, mais il a toujours un écran OLED FHD + 90Hz et attrayant à son prix. Il est également livré avec lincroyable charge filaire SuperVOOC 2.0 de 65 W.

Sa batterie de 4300 mAh a une capacité inférieure à celle des deux autres, et elle contient le processeur Snapdragon 765G très performant, mais `` seulement 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La configuration de la caméra est entièrement différente. Il ny a pas de caméra à zoom téléobjectif. Au lieu de cela, le vivaneau principal de 64 mégapixels est rejoint par des capteurs macro et monochromes ultra-larges de 8 mégapixels et de 2 mégapixels.

Dans lensemble, les trois téléphones semblent très attractifs pour leurs prix et offrent un meilleur rapport qualité-prix que la génération précédente. En particulier les Neo et Lite avec leur puissance de traitement et leurs configurations de caméra améliorées.

Écrit par Cam Bunton.