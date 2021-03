Lancement du Realme GT: une puissance phare à un prix moyen

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Realme a dévoilé son dernier téléphone phare à prix compétitif, et celui-ci porte un nom inspiré des voitures de sport avec une philosophie qui va avec.

Le Realme GT présente des spécifications et une puissance que vous vous attendez généralement à trouver dans les téléphones les plus haut de gamme du marché, sauf que celui-ci coûte environ la moitié moins cher.

Cela commence avec le dernier processeur phare de Qualcomm: le Snapdragon 888 à l intérieur.

Cela, associé au stockage ultra-rapide UFS 3.1 et à la RAM LPDDR5, signifie quil est non seulement capable de traiter rapidement, mais que sa mémoire et son stockage se lisent et écrivent à une vitesse incroyable.

Vous obtiendrez soit 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, soit 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, comme cela semble être la nouvelle norme pour les produits phares axés sur les spécifications.

Pour sassurer quil ne chauffe pas trop dans votre main, Realme a également ajouté un système de refroidissement VC en acier inoxydable qui utilise le refroidissement par vapeur pour dissiper la chaleur plus efficacement que la méthode précédente.

La vitesse et lefficacité ne sarrêtent pas là. Lécran - un panneau FHD + Super AMOLED de 6,43 pouces - présente des taux de rafraîchissement de 120 Hz pour vous garantir des fréquences dimages étonnantes dans les applications qui le prennent en charge, jusquà 120 ips.

Ensuite, il y a la batterie et la charge qui bénéficient de la proximité de Realme avec Oppo en utilisant la charge flash 65W (de marque SuperDart), qui peut remplir les 4500mAh à vide en seulement 35 minutes.

Tout cela enveloppé dans un corps qui a fière allure avec le design bicolore en cuir vegan jaune. Il existe également des finitions de verre plus traditionnelles en bleu / argent.

Pour aider avec cette sensation haut de gamme, Realme a également mis en place un nouveau moteur tactile pour le retour haptique.

En ce qui concerne les caméras, larrière dispose dun système de triple caméra composé dun objectif principal large de 64 mégapixels, dun ultra-large de 8 mégapixels et dune macro basse résolution de 2 mégapixels.

Realme GT est mis en vente en Chine avec un lancement mondial prévu à un moment donné en avril. Le prix commence à 2799RMB (environ 432 $ / 310 £), ce qui ne se traduira probablement pas directement lors de son lancement en Europe, mais vous pouvez être sûr que ce sera beaucoup moins cher que les produits phares de fabricants renommés. .

Écrit par Cam Bunton.