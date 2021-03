Les fiches techniques complètes dOppo Find X3 Pro, Neo et Lite ont fuité avant le lancement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo va lancer sa série de téléphones Find X3 lors dun événement le 11 mars , et nous nous attendons à voir un trio dappareils, tout comme la famille Find X2 en 2020.

Ces trois téléphones seront probablement le Find X3 Pro , le Find X3 Neo et le Find X3 Lite. Et par chance, il semble que des images et des fiches techniques complètes aient déjà été divulguées pour les trois.

Le seul téléphone de la série qui devrait faire lobjet dune refonte majeure est le modèle Pro, qui comprend un tout nouveau système de caméra qui augmente progressivement à partir de larrière du téléphone. Cest quelque chose que nous avons déjà vu grâce à des images précédemment divulguées .

Quant aux deux autres, ils ressemblent beaucoup à la génération précédente, avec le boîtier de caméra rectangulaire plus petit et plus net à larrière.

En regardant les fiches techniques, il nest pas surprenant que le Pro semble être le grand produit phare puissant du groupe.

Écran AMOLED QHD 6,7 pouces (3216 x 1440) 120 Hz

Processeur Snapdragon 888

12 Go / 256 Go de RAM / stockage

Caméra principale f / 1.8 50MP avec OIS

Caméra ultra-large f / 2.2 50MP

Caméra zoom périscope 13MP

Caméra macro 5MP + caméra selfie 32MP

Résistance IP68 à leau et à la poussière

Batterie 4500mAh + charge rapide 65W

La partie la plus surprenante de cette fuite est peut-être que le Neo et le Lite ont tous deux vu leurs spécifications augmenter, ce qui expliquerait l augmentation des prix pour les deux.

Selon les rumeurs, le Neo comporterait le processeur phare de lannée dernière, tandis que le Lite serait amélioré au niveau du processeur utilisé par le Neo de lannée dernière.

Écran AMOLED FHD de 6,5 pouces (2400 x 1080) 90 Hz

Processeur Snapdragon 865

12 Go / 256 Go de RAM / stockage

Caméra principale 50MP f / 1.7

Caméra ultra-large 16MP f / 2.2

Zoom téléobjectif 13MP

Macro 2MP + caméra selfie 32MP

Résistance à leau IPX4

Batterie 4500mAh + charge rapide 65W

Écran AMOLED FHD de 6,44 pouces (2400 x 1080) 90 Hz

Processeur Snapdragon 765G

8 Go / 128 Go de RAM / stockage

Appareil photo principal 64MP f / 1.79

Caméra ultra-large 8MP f / 2.25

Macro 2MP + caméra selfie 32MP

Résistance à la poussière et à leau IP52

Batterie 4300mAh + charge rapide 65W

Les détails et les images ont été publiés par WinFuture , un site avec une expérience pour révéler des détails avant que les entreprises ne souhaitent idéalement que nous les connaissions.

Nous sommes à un peu plus dune semaine du lancement officiel, il ne reste donc pas longtemps avant de découvrir à quel point cette spéculation pré-version est exacte.

Écrit par Cam Bunton.