Les prix de la série Oppo Find X3 fuient avant le lancement

(Pocket-lint) - Les prix de la série Oppo Find X3 ont été divulgués et cest à peu près ce que nous aurions prédit si nous avions établi nous-mêmes des prix basés sur les modèles de la série Find X2.

Cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce que le téléphone Find X3 Pro de premier plan coûte entre 1000 € et 1200 € en Europe, ce qui le place fermement dans la fourchette de prix ultra premium moderne.

Au Royaume-Uni, cela se traduirait probablement par environ 1000 £. Pour référence, lOppo Find X2 Pro se vend à environ 999 £, et la dernière fuite suggère que le prochain modèle aura un prix similaire.

Ces prix ont été divulgués par 91Mobiles et incluent également les autres modèles de la gamme Find X3. À savoir: le Find X3 Lite et le Find X3 Neo.

Le premier dentre eux, le Find X3 Lite, devrait coûter entre 400 et 500 €, tandis que le Find X3 Neo coûtera entre 700 et 800 €. Il se peut donc que ces modèles bas de gamme soient un peu bousculés.

Les unités Find X2 Lite de la génération actuelle peuvent être trouvées pour environ 300 £ au Royaume-Uni, avec le X2 Neo au détail pour 550 £.

La fuite suggère également que nous allons voir quelques options de couleurs différentes, les deux modèles inférieurs étant tous deux disponibles en noir, tandis que le Lite devrait également être bleu et le Neo sera disponible en argent.

Quant au Pro, il sera probablement disponible en blanc, orange, noir et bleu, comme lont indiqué les rendus officiels divulgués. En ce qui concerne la mémoire et le stockage, on prétend que nous verrons ce qui suit:

Trouver X3 Lite - 8 Go / 128 Go

Trouver X3 Neo - 12 Go / 256 Go

Trouver X3 Pro - 12 Go / 256 Go

En ce qui concerne les autres spécifications, le modèle Pro devrait être livré avec toutes les dernières fonctionnalités et tout le matériel, y compris un processeur Snapdragon 888 et un écran de résolution QHD + avec des taux de rafraîchissement allant jusquà 120 Hz.

Nous attendons également une charge sans fil, une charge filaire ultra rapide et un logiciel Color OS 11 basé sur Android 11.

Quant au Neo, ce sera probablement un appareil légèrement moins puissant mais plus élégant et élégant, tandis que le Lite est le modèle économique de la série.

Oppo devrait annoncer les téléphones dans un proche avenir, il ne devrait donc pas être trop long avant den savoir plus sur ces téléphones officiellement.

Écrit par Cam Bunton.